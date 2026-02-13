¿Laura Zapata y Kunno abandonan ‘La casa de los famosos Telemundo’? ¡Habrían roto las reglas antes de entrar!

Aún faltan varios días para el estreno de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. No obstante, la polémica ya comenzó. Y es que tanto Kunno como Laura Zapata están siendo acusados de haber “roto las reglas” antes de entrar al reality, ¿qué está pasando?

Laura Zapata / Redes sociales

No te pierdas: Laura Zapata entra a La casa de los famosos… ¡y no viene sola! Revelan quiénes más se suman al reality show

¿Por qué Kunno y Laura Zapata podrían no entrar a ‘La casa de los famosos Telemundo’?

Recientemente, Yina Calderón, otra de las confirmadas, se sinceró sobre su participación en el reality y sostuvo que Laura Zapata, Kunno y Lupita Jones se aliaron para “destruirla”, algo que, en teoría, está prohibido.

Según lo que se sabe, los participantes tienen prohibido tener contacto previo a su ingreso al reality, aparentemente, para que las cosas fluyan de la manera más orgánica posible.

Yina Calderón “Ya están creando complot para acabarme. Yo sé que ya hay tres unidos de los que ya anunciaron. Estoy segura de que Laura, Lupita Jones y Kunno. Yo soy bruja”

La colombiana dijo no estar preocupada por esto y aseguró que se enfrentará a todo aquel que quiera sacarla de ‘La casa’. Sus palabras generaron mucha controversia en redes sociales; si bien algunos creen que solo lo mencionó porque considera que ellos son sus posibles rivales, otros piensan que fue una admisión de complot y han pedido a la producción que haga algo.

Recordemos que Yina ha tenido roces con Laura desde que confirmaron su participación en el show. La villana de telenovelas la criticó por sus tatuajes y las operaciones estéticas que se ha hecho. La influencer, muy a su estilo, no dudó en responder y advertirle que no la molestara o le haría la vida imposible dentro del concurso.

Te recomendamos: ¿Caeli destapó los sueldos de los habitantes de La casa de los famosos? ¡Este integrante sería el mejor pagado!

¿Kunno y Laura Zapata dejan ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ por culpa de Yina Calderón?

Hasta el momento, Kunno, Laura Zapata y Lupita Jones no se han pronunciado ante el presunto complot contra Yina Calderón. De igual manera, se desconoce si la producción de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ los sancionará.

Por su parte, el influencer compartió un video hace poco del tratamiento corporal y facial que se hizo previo a su ingreso a ‘La casa’. El regiomontano, aunque admitió estar nervioso, se dijo listo para este “nuevo reto”.

Lupita también mostró un regalo que le dio un amigo como despedida. En tanto que Laura subió un post a Instagram dejando claro que seguirá adelante con su participación en el show, resaltando que “no tiene miedo”.

“Está decidido. Entro a La casa de los famosos. No entro a esconderme… entro a jugar. No entro a pedir permiso… entro a marcar territorio. Y no entro sola… entro con ustedes. Gracias a todos los que han estado firmes, leales, amorosos y guerreros. Esto apenas comienza… y cuando una villana entra, la historia cambia”, manifestó.

Laura Zapata / Redes sociales

¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ se estrenará el próximo martes 17 de febrero, a partir de las 7 pm (horario de Estados Unidos). Hasta ahora, se han confirmado a estos siete habitantes:

Lupita Jones

Caeli

Lupita Jones

Yina Calderón

Kenny Rodríguez

Jailyne Ojeda

Laura Zapata

Mira: Laura Zapata amenazada previo a entrar a ‘La casa de los famosos’, ¿abandona el reality antes de empezar?