¿Caeli destapó los sueldos de los habitantes de La casa de los famosos? ¡Este integrante sería el mejor pagado!

La creadora de contenido Caeli habló abiertamente sobre su participación en La casa de los famosos Telemundo y sorprendió revelar los que serían los presuntos sueldos de los demás participantes. También confirmó que ha escuchado quien recibe el pago más alto de la temporada. ¿De quién se trataría? Esto dijo.

Te puede interesar: Actriz mexicana y exhabitante de LCDLF sufre terrible enfermedad tras divorcio y muerte del padre de su hija

Caeli no pierde la esperanza de que la llamen para la próxima temporada de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Qué dijo Caeli sobre los presuntos sueldos en La casa de los famosos Telemundo?

Durante el encuentro con medios, Caeli fue cuestionada sobre los rumores de los sueldos dentro La casa de los famosos. En ese contexto, mencionó que ha escuchado que Laura Zapata presuntamente estaría recibiendo una suma importante por su participación en esta temporada.

“Yo escuché lo de la Zapata que se está llevando una millonada”, declaró. Sin embargo, sobre su propio contrato fue directa: “No creas que yo… yo creo que yo voy a ser de las menos pagadas”.

La influencer señaló que, más allá del aspecto económico, su interés principal es formar parte del proyecto. Explicó que su motivación está enfocada en conectar con el público, tanto con quienes la siguen desde hace años en redes sociales como con nuevas audiencias que puedan conocerla a través del reality.

Sus declaraciones se dan en medio de la expectativa que genera cada temporada del programa, especialmente por las diferencias salariales que suelen convertirse en tema de conversación entre seguidores.

Te puede interesar: La casa de los famosos Telemundo 2026: Filtran habitantes que serían parte de la nueva temporada

¿Laura Zapata será la mejor pagada de La casa de los famosos?

Hace unas semanas te contamos que aquí en TVNotas, que tanto Telemundo como Endemol habrían buscado a Laura Zapata desde hace varias temporadas. Sin embargo, en esta ocasión la negociación incluiría condiciones especiales y un sueldo que la colocaría como la mejor pagada en la historia del programa.

Una fuente cercana a la actriz declaró a la revista que le habrían “ofrecido las perlas de la virgen” y que incluso se le permitió establecer límites sobre lo que estaría dispuesta a abordar dentro del reality. Entre las posibles condiciones, se menciona que no permitiría que involucren a sus hijos en galas o enlaces, ni que se aborden temas relacionados con sus hermanas, con quienes mantiene distancia.

Además, su historial en formatos como MasterChef Celebrity, Siempre reinas, Secretos de villanas y Top Chef VIP ha generado conversación por sus declaraciones y enfrentamientos con otros participantes. Este antecedente incrementa la expectativa sobre lo que podría suceder si se integra a la casa.

Te puede interesar: Laura Zapata amenazada previo a entrar a ‘La casa de los famosos’, ¿abandona el reality antes de empezar?

Laura Zapata / Redes sociales

¿Por qué Caeli no entró a La casa de los famosos México?

Caeli también reveló que estuvo contemplada para participar en la versión mexicana del reality. Según explicó, incluso ya tenía la maleta lista para la segunda temporada, la misma en la que participaron figuras como Adrián Marcelo y Gala.

“Yo ya estaba con la maleta hecha para la temporada dos… y al final no se cerró. De hecho no hubo una llamada ni nada” Caeli

Aseguró que entendió la situación como parte de la dinámica de la televisión, donde los planes pueden modificarse sin previo aviso. Indicó que durante aproximadamente tres años mantuvo la intención de integrarse a un reality de este formato, hasta que finalmente se concretó su ingreso en la versión de Telemundo.

También fue cuestionada sobre otros programas del mismo género, como La granja VIP. Confirmó que en ese caso no recibió invitación, aunque señaló que siguió el desarrollo del show como espectadora, ya que se considera aficionada a este tipo de formatos.

Te puede interesar: Laura Zapata entra a La casa de los famosos… ¡y no viene sola! Revelan quiénes más se suman al reality show