¡Laura Zapata a La casa de los famosos! Le ofrecen sueldo millonario ¿Sacará los trapitos del clan Sodi?

Tras 5 temporadas exitosas, se empieza a cocinar la nueva entrega de La casa de los famosos, de Telemundo. Aunque ya se han filtrado varios nombres, aún no se ha confirmado a ningún participante. Solo se sabe, de manera oficial, que repetirán como conductores Javier Poza y Jimena Gállego.

Laura Zapata. / Foto: Redes sociales

¿La casa de los famosos busca a Laura Zapata para la próxima temporada?

En exclusiva nos enteramos de que tanto la cadena estadounidense como Endemol, casa productora del show, quieren como carta fuerte a la querida Laura Zapata, con quien ya han tenido acercamiento desde temporadas pasadas. Una amiga de la actriz nos comentó: “La han buscado creo que 2 o 3 años atrás, pero ahora es diferente, porque le han prometido muchas cosas, e incluso le han propuesto que ella misma ponga sus condiciones, cosa que, hasta donde sé, nunca se lo han permitido a los concursantes”.

“Sé que le ofrecieron las perlas de la virgen, un sueldazo. No sabría decirte cuánto, pero dicen que sería la mejor pagada de todas las temporadas. Entonces no creo que sea de 3 pesos. Será un sueldo millonario. Además, le dijeron que ella pusiera las condiciones de qué sí y qué no permitiría, porque además recordemos que esta versión del reality es más ruda que la que tenemos en México”.

Sobre las peticiones que podría hacer Laura, nos contó: “Si ella entrara no permitiría que mezclen u hostiguen a sus hijos. No quiere que estén en las galas y en enlaces. Tampoco estaría hablando de cosas que no tienen nada que ver con ella, ni mucho menos de sus hermanas, con las que no tiene relación”.

Laura Zapata podría entrar a La casa de los famosos. / Foto: Redes sociales/Archivo TVNotas

¿Laura Zapata quiere entrar a La casa de los famosos?

Para Laura Zapata sería su segunda participación en un reality show de Telemundo. Hace 3 años participó en Top chef VIP, donde quedó como finalista: “No le encanta la idea de estar encerrada con personas que quizás ni conoce, pero también acepta que en este 2026 a las personas mayores se les ve diferente, se les apoya, se les quiere y se les respeta. Entonces, estaría padre verla adentro dar cátedra de educación y buenas charlas. Mi amiga es un ramillete de anécdotas. En verdad, si la gente la conociera, le encantaría”.

Finalmente, nos comentó que ojalá Laura acepte la propuesta, pues es una mujer muy polémica que daría de qué hablar. “A Laura le gusta estar en el ojo, que la gente la vea y la admire. Recuerda también que fue muy polémica su participación en Siempre reinas. Ella sabe perfectamente cómo mover el gallinero para crear polémica, temas de conversación y demás cosas. Sabe que, si entra, es para crear contenido. Eso lo entiende muy bien, pero, como te digo, hasta el día de hoy no ha firmado con ellos. Sé que están por cerrar todo el elenco y ya veremos. Si entra, será la gran sorpresa de la temporada”.

¿Cuál ha sido la relación de Laura Zapata con sus hermanas?

Tras su secuestro en 2002 junto a su hermana Ernestina Sodi (†) se dio un distanciamiento entre ellas, por hablar de lo sucedido.

(†) se dio un distanciamiento entre ellas, por hablar de lo sucedido. Después de hacerse cargo de su abuelita, Eva Mange (†), muchas veces Laura Zapata compartió que no existía una relación con sus hermanas porque no se hacían responsables de la señora

La actriz Laura Zapata. / Foto: Instagram/@laurazapataoficial

¿En que realities ha participado Laura Zapata?

En 2022, Laura Zapata participó en MasterChef celebrity

En 2022, la actriz también estuvo en Siempre reinas de Netflix, junto a Lucía Méndez, Sylvia Pasquel y Lorena Herrera. Tuvo diferencias con Méndez, a quien señaló de egocéntrica y soberbia.

En 2023 estuvo en Top Chef VIP de Telemundo e insultó al youtuber Sebastián Villalobos, porque según lo favorecían.

Entre 2022 y 2023 estuvo en Secretos de villanas, donde señaló a Cynthia Klitbo de “alcoholica”.

