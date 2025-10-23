¿Laura Zapata insulta a Verónica Castro en su cumpleaños? Esta es verdad de la felicitación que circula en redes

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha puesto en el centro de atención a Laura Zapata y Verónica Castro. La grabación, mostraría a Zapata insultando a Castro durante su fiesta de cumpleaños. El clip ha generado confusión y debate entre los seguidores de ambas actrices. Te contamos la verdad detrás del video, ¡es una farsa!

¿Qué dice el video falso de Laura Zapata insultando a Verónica Castro?

El contenido viral apareció poco después del cumpleaños número 73 de Verónica Castro, simulando un enfrentamiento entre las dos figuras del espectáculo. A través de imágenes y audios manipulados, el video hace parecer que Laura Zapata dirigió palabras ofensivas hacia Castro. ¡Se trata de un montaje que hace mal uso de la imagen de Zapata!

El videoclip falso mostraba a Laura Zapata supuestamente diciendo:

“Mira, yo soy Laura Zapata y tú pariste a un mal nacido. La justicia, la justicia divina y la justicia se hará cargo de ti”. Video de Laura Zapata

La edición digital del material, acompañada de audio manipulado, daba la impresión de un conflicto directo en la fiesta de cumpleaños de Verónica.

Usuarios en redes sociales compartieron el video con comentarios de indignación y sorpresa, pero rápidamente varios verificadores señalaron que se trataba de un contenido apócrifo. El hecho no ocurrió y la grabación original mostraba a Zapata dedicando palabras emotivas a Verónica Castro frente a los invitados.

¿Cómo fue la felicitación real de Laura Zapata para Verónica Castro?

La felicitación real de Laura Zapata hacia Verónica Castro fue totalmente distinta al video falso que circuló en redes. Lejos de insultarla, la actriz expresó un mensaje afectuoso durante la celebración del cumpleaños número 73 de la protagonista de ‘Los ricos también lloran’.

Zapata asistió al festejo y, frente a los invitados, dedicó unas palabras donde destacó su cariño y admiración por Verónica Castro, recordando los años de amistad y sus colaboraciones en televisión. Además, compartió una publicación en Instagram con una foto retocada digitalmente y el mensaje:

“Festejando el cumpleaños y la vida de mi queridísima Verónica Castro. El reencuentro, Dulcina y Rosa (la pelada esta)... mucha vida, mi querida Verónica”. Laura Zapata

El gesto generó diversos comentarios en redes, principalmente por el uso de filtros en la imagen, pero el mensaje original fue de reconocimiento y afecto, no de confrontación.

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños de Verónica Castro?

El cumpleaños número 73 de Verónica Castro se celebró en un ambiente de alegría y convivencia artística. La actriz reunió a amigas cercanas como Maribel Guardia, Rocío Banquells y Ana de la Reguera, quienes se unieron al festejo para cantarle, bailar y compartir momentos emotivos.

Durante la reunión, que fue documentada por el reportero Sebastián Reséndiz del programa Hoy, Verónica interpretó su clásico tema “Macumba”, mientras Maribel Guardia y Ana de la Reguera la acompañaban en la pista. En redes sociales, Guardia escribió:

“Feliz cumpleaños, querida Verónica Castro. Hoy celebro tu vida, tu talento y esa luz inmensa que has regalado a millones de corazones”. Maribel Guardia

Por su parte, De la Reguera también le dedicó unas palabras de cariño: “Feliz cumple, Vero. Te adoramos”. La llamada “Chaparrita de Oro” recibió numerosos mensajes de felicitación por sus más de cinco décadas de trayectoria en televisión, música y teatro, consolidándose como una de las artistas más queridas del país.

