Piden a Verónica Castro ayudar a Alejandro Landero, su excompañero de Rosa salvaje, que ahora vive en la calle

La nostalgia por una de las telenovelas más recordadas de los ochenta, Rosa Salvaje, regresó a la conversación pública, aunque esta vez por un motivo muy distinto al éxito que marcó a toda una generación. Alejandro Landero, actor que compartió créditos con Verónica Castro y Guillermo Capetillo, fue encontrado viviendo en situación de calle en la Ciudad de México.

El intérprete fue visto en una banca pública de la colonia Condesa, rodeado de sus tres gatos y un perro, animales que —según vecinos— se niega a abandonar. La imagen del exactor, junto a sus pertenencias y acompañado únicamente de sus mascotas, generó una ola de mensajes en redes sociales pidiendo ayuda urgente para él.

Alejandro Landero / TVNOTAS

¿Quién es Alejandro Landero y qué pasó con el actor de “Rosa Salvaje”?

Alejandro Jesús Landero García, conocido artísticamente como Alejandro Landero, fue uno de los rostros jóvenes más frecuentes en las producciones de Televisa durante la década de 1980. Participó en exitosos melodramas como Monte Calvario (1986), Pasión y poder (1988), Un rostro en mi pasado (1989) y, especialmente, Rosa Salvaje (1987), donde actuó al lado de Verónica Castro.

Su carrera prometía continuidad dentro del circuito estelar de la televisora. Sin embargo, tras firmar contrato con otra televisora, su presencia en pantalla fue disminuyendo hasta desaparecer por completo de los proyectos masivos. Años después, se supo que el actor había diversificado su vida laboral: fue maestro de inglés, docente de actuación y socio en una empresa dedicada a la importación de vinos. También tuvo participaciones como músico y conductor en Once TV.

En 2016, Landero compartió en redes que su esposa había fallecido, hecho que marcó un giro personal en su vida. Desde entonces, su presencia pública fue mínima. En años recientes, incluso tuvo que desmentir rumores sobre su supuesta muerte a través de blogs de fans.

¿Por qué Alejandro Landeros está en la calle? / Redes sociales

¿Dónde fue visto Alejandro Landero y qué se sabe de su situación de calle?

La alerta se encendió cuando vecinos de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, difundieron imágenes y reportes de que el actor se encontraba viviendo en una banca de la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar. La información fue compartida por el programa Ventaneando y confirmada por cuentas vecinales de la zona.

Según los reportes, Landero duerme en el parque acompañado de sus mascotas y ha pedido apoyo para encontrar un albergue temporal donde pueda resguardarse junto a ellas. La comunidad local ha mostrado preocupación y comenzó a organizar colectas y gestiones para proporcionarle ayuda humanitaria.

Vecinos de la Condesa han reportado que el actor no desea separarse de sus animales y ha preferido permanecer en la vía pública mientras busca una alternativa segura.

¿Cuál es la razón por la que Alejandro Landero vive en situación de calle? Esto dijo para TVNotas

Después de que se viralizara su caso, Alejandro Landero rompió el silencio y habló en exclusiva con TVNotas para aclarar su situación. En la entrevista, el actor explicó que no fue abandonado por su familia y que su situación actual se debe a una serie de complicaciones personales y legales.

Landero reveló que su intención era mudarse a Puerto Vallarta, donde tenía proyectos pendientes. Sin embargo, una ayuda económica que esperaba no se concretó, lo que lo dejó sin opciones inmediatas de vivienda.

“Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es una situación como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia política ha estado conmigo; los hijos de mi hermano me han estado apoyando. Me iban a ayudar a irme a Puerto Vallarta, pero no se concretó. No tuve a dónde ir y no iba a dejar a mis niños (sus mascotas)”, Alejandro Landero

El actor también explicó que enfrentó un problema legal con el departamento donde vivía, ya que una persona se hizo pasar por el dueño. Cuando el abogado le pidió desalojar el lugar, se vio obligado a dejarlo y a instalarse temporalmente en la vía pública.

Landero subrayó que sus familiares y su esposa lo apoyan constantemente, pero no quiso revelar la identidad de ella para proteger su privacidad:

“Claro que están preocupados por mí. Yo no tengo hijos. Mi esposa y su familia están aquí, pero no quiero que la ataquen. Mi familia ha estado conmigo en las buenas y en las malas” Alejandro Landero

El actor también recordó que, tras la muerte de su primera esposa, Dulce Nayely, en 2016, se volvió a casar. Actualmente, busca mudarse con sus mascotas a Puerto Vallarta, donde planea retomar proyectos relacionados con la inclusión de personas con discapacidad.

“Yo soy una persona autista y con TDA. Quiero trabajar en temas de inclusión. Falta mucho por hacer. No estoy pidiendo lástima, solo comprensión” Alejandro Landero

Alejandro Landero / TVNotas

¿Verónica Castro o la ANDA han respondido a las peticiones de ayuda?

La situación de Alejandro Landero ha generado un movimiento en redes sociales, principalmente entre seguidores de Rosa Salvaje, quienes han comenzado a etiquetar a Verónica Castro y a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), pidiendo su intervención.

“Miles de televidentes crecimos viendo Rosa Salvaje, por favor ayuden a Landero”, se lee en mensajes publicados en X y Facebook.

Hasta la fecha, Verónica Castro, quién recientemente su cumpleaños número 73, en un evento junto a Maribel Guardia y Rocío Banquells, no ha emitido ninguna declaración pública sobre el tema. Por su parte, la ANDA no ha informado si planea tomar medidas o brindar asistencia al actor.

Casos similares han ocurrido en el medio artístico. En 2020, la actriz Renata Flores fue encontrada en condiciones de abandono y posteriormente trasladada por la ANDA a la Casa del Actor. La historia de Landero ha recordado a muchos seguidores las dificultades que enfrentan intérpretes tras retirarse del espectáculo.

