Querido actor de serie ‘Tres por tres’ anuncia que el cáncer regresó, ¡un diagnostico devastador!

Un reconocido actor dio a conocer que enfrenta nuevamente un diagnóstico de cáncer, una noticia que compartió con el objetivo de mantener informada a la audiencia que ha seguido de cerca su trayectoria. La revelación marca un nuevo punto en su historia personal y profesional, pues implica retomar procesos médicos y ajustes en su vida cotidiana. Su anuncio, hecho de manera directa, generó una amplia conversación en redes y le mandaron mensajes de apoyo.

Querido actor revela que volvió a enfermar y nadie lo vio venir. / Foto: Redes sociales

¿Qué actor reveló que tiene cáncer?

Dave Coulier, recordado por su participación en la serie Tres por tres, reveló que ha sido diagnosticado nuevamente con cáncer. En entrevista con Today, explicó que en esta ocasión se trata de un carcinoma escamoso P16 ubicado en la base de la lengua, un padecimiento distinto al linfoma no Hodgkin del que logró recuperarse hace poco más de medio año. El actor comentó que la detección ocurrió tras una tomografía de rutina, un estudio que terminó por mostrar la presencia del nuevo tumor.

Coulier detalló que, aunque el diagnóstico no estaba dentro de sus expectativas, los especialistas le han indicado que el pronóstico es positivo, con probabilidades de curación superiores al 90%. Mencionó que el tratamiento que seguirá será diferente al anterior, pues este tipo de cáncer requiere un abordaje médico particular. Aun así, señaló que ya cuenta con una ruta clara sobre los siguientes pasos y que seguirá cada indicación conforme avance el proceso.

El actor Dave Coulier confirma que tiene cáncer. / Foto: Redes sociales

¿Qué es la carcinoma que padece Dave Coulier?

El carcinoma escamoso p16 es un tipo de cáncer de células escamosas que se caracteriza por la presencia de la proteína p16, un marcador que indica que la lesión está relacionada con el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo. La expresión de esta proteína no solo confirma la asociación con el VPH, sino que también ayuda a los especialistas a comprender el comportamiento de este tipo de tumor y su posible evolución. En la práctica médica, la positividad a p16 funciona como una herramienta clave para orientar diagnósticos y tratamientos más precisos.

Este tipo de carcinoma aparece con mayor frecuencia en la región de cabeza y cuello, sobre todo en la orofaringe, que incluye áreas como la base de la lengua y las amígdalas. Su relación con el VPH lo distingue de otros carcinomas escamosos no asociados a este virus, ya que su origen, forma de desarrollo y respuesta al tratamiento suelen ser diferentes. Gracias a esta identificación, los médicos pueden determinar con mayor claridad el tipo de terapia más adecuada para cada paciente.

A diferencia de otros tumores similares, el carcinoma escamoso p16 positivo suele asociarse con un pronóstico más favorable. Esta característica ha permitido que los tratamientos se diseñen con un enfoque más personalizado, considerando que los pacientes con esta variante suelen responder mejor a ciertas intervenciones. La detección de la proteína p16 se ha convertido en un elemento fundamental dentro del proceso diagnóstico, pues ofrece información relevante sobre la evolución del cáncer y las posibilidades de recuperación.

Famoso actor confiesa que el cáncer regresó y prende alarmas. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Dave Coulier?

David Alan “Dave” Coulier (St. Clair Shores, Míchigan; 21 de septiembre de 1959) es un comediante, actor e imitador estadounidense cuya carrera se ha construido entre los escenarios, la televisión y el doblaje. Su versatilidad lo llevó a convertirse en una figura reconocible dentro del entretenimiento familiar desde los años ochenta, participando como presentador, actor de voz y artista de stand-up, donde desarrolló un estilo característico basado en el humor ligero y las imitaciones.

Su nombre quedó grabado en la cultura pop gracias a su interpretación de Joey Gladstone en Full House, la popular sitcom emitida por ABC entre 1987 y 1995 y conocida en Hispanoamérica como Tres por tres. El personaje, querido por su humor y sus frases distintivas, marcó una generación y regresó a la pantalla con Fuller House, donde Coulier retomó el papel para una nueva etapa de la serie. Su participación en ambas producciones lo mantiene como una figura entrañable para el público que creció con la franquicia y para nuevas audiencias que descubrieron la historia recientemente.

