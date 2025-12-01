Raquel Escalante, tras confimarse la muerte de la conductora, viralizan video de sus últimos momentos de vida

La industria del espectáculo sigue de luto por la muerte de la conductora de TV Azteca, Raquel Escalante, a los 28 años de edad. Ahora, se volvió viral el video que ella misma documentó sus últimos momentos de vida. Estos clips no pasaron desapercibidos en redes sociales, la mayoría de usuarios no tardaron en expresar su tristeza por esta dura pérdida.

Raquel Escalante perdió la vida a los 28 años de edad. / IG: @raquelescalantegt

¿De qué murió Raquel Escalante, conductora de TV Azteca?

A través de las redes sociales de TV Azteca Guatemala informaron la muerte de Raquel Escalante con un emotivo comunicado en el que lamentaron su partida el pasado 28 de noviembre.

“Hoy despedimos a una compañera, amiga y a un ser extraordinario que dejó huella en cada uno de nosotros. Su sonrisa, su energía y su pasión por comunicar permanecerán para siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella”. Raquel Escalante

Aunque no se especificaron las causas del fallecimiento de la conductora del programa ‘Qué chilero’, ella misma compartió que, durante meses, enfrentó una dura batalla contra el cáncer de cérvix, el cual le fue diagnosticado desde febrero del 2024.

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida de Raquel Escalante, conductora de ‘Qué chilero’?

Se conoce que el estado de salud de Raquel Escalante se agravó tras serle detectada una insuficiencia renal que la llevó a integrarse a una lista de espera para un trasplante de riñón. Incluso, la joven compartió videos antes y después ser internada en el hospital, los cuales fueron considerdos en redes como sus últimos momentos de vida.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la joven posteó que estaba a punto de ir al nosocomio para someterse a su cirugía de riñón. Agradeció a todos sus seguidores así como a Dios por hacer posible esta intervención.

“Los amo mucho. Yo, en un ratito, les voy a estar contando cómo me va. Voy a pedir mi Uber y ya que esté en el hospital, les hablo”. Raquel Escalante

Raquel Escalante se sometió a una cirugía de riñones. / IG: @raquelescalantegt

Luego publicó otro video en el que explicó que ya había sido operada y estaba a punto de ser dada de alta del hospital. Señaló que su operación fue un éxito y agradeció a todos por sus muestras de cariño y ayuda para hacer posible su intervención.

“Yo aún sigo acá en el hospital, pero ya en un rato me van a dar salida. Quiero contarles que, gracias a Dios, la operación, todo salió muy bien y aún me dejaron las nefrostomías… El doctor me hizo el comentario que sí les costó un poco limpiar la vía, al parecer es algo del tumor que tengo… Lo bueno es que, gracias a dios, todo salió bien en la cirugía, ya en un rato me van a dar de alta”. Raquel Escalante

Raquel Escalante grabó algunos videos antes de morir. / IG: @raquelescalantegt

Como era natural, las reacciones de usuarios en redes sociales no pasaron desapercibidas y expresaron su sorpresa al ver que, horas antes, se veía con ánimo y su cirugía había salido bien. Sin embargo, hubo quienes le desearon el descanso eterno. Estos fueron algunos comentarios:



“Que diosito te haya recibido con los brazos abiertos”,

“No puedo creerlo, antes se veía tan bien”,

“Luchó mucho, pero no sanó, ella sanó con el señor ahora está en un lugar hermoso, diosito te bendiga y descanses en paz bella”,

“Se veía tan tranquila y bien, no puedo creer que ya murió”,

Así lo dijo Raquel Escalante:

¿Quién fue Raquel Escalante, Miss Guatemala que murió por cáncer?

Raquel Escalante fue una modelo y presentadora guatemalteca que destacó por su belleza, carisma y labor en medios de comunicación. Se convirtió en Miss Guatemala 2011, lo que impulsó su trayectoria en concursos de belleza y la llevó a representar al país en certámenes internacionales. Posteriormente, desarrolló una carrera en televisión, especialmente como conductora del programa ‘Qué chilero’, donde se ganó el cariño del público por su espontaneidad y estilo cercano.

Además de su trabajo en televisión, Raquel incursionó con éxito en el mundo digital, donde creó contenido que conectaba especialmente con audiencias jóvenes.

Durante sus últimos años, Raquel enfrentó una dura batalla contra el cáncer. A pesar de las visibles secuelas de la enfermedad, trabajaba y aparecía en televisión, pues su programa también se convirtió en una fuente de apoyo emocional y económico; incluso, en alguna etapa, sus compañeros solicitaron donaciones para ayudar a costear su tratamiento. Esta dura pérdida llega meses después de la trágica muerte de Debora Estrella, conductora de Multimedios.