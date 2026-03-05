Muere Pedro Friedeberg, famoso pintor y artista mexicano, a los 90 años; ¿cuál fue su legado artístico?

A casi tres años de la muerte de Fernando Botero, icónico artista colombiano, nuevamente la escena artística pierde a una reconocida figura. El mundo del arte en México está de luto. El reconocido pintor, escultor, diseñador, ilustrador y muralista Pedro Friedeberg murió este jueves a los 90 años de edad, según informó su familia mediante un comunicado oficial. El artista es considerado por muchos especialistas como el último gran surrealista del país. ¿De qué murió?

¿Cómo anunciaron la muerte del artista mexicano, Pedro Friedeberg?

La noticia sobre la muerte de Pedro Friedeberg fue confirmada durante la mañana del 5 de marzo y rápidamente generó reacciones en el ámbito cultural y las redes sociales.

“La familia del maestro Pedro Friedeberg informa con profundo pesar del sensible fallecimiento del maestro esta mañana en San Miguel de Allende ”, señalaron sus familiares.

En el mismo mensaje destacaron que el artista murió “ rodeado de su familia, con mucho amor y en paz ”.

A lo largo de su extensa trayectoria, Pedro Friedeberg se distinguió por una obra profundamente original que combinó el surrealismo con elementos de arquitectura fantástica, simbolismo y geometría.

¿De qué murió el artista mexicano Pedro Friedeberg?

Hasta el momento, la familia del artista Pedro Friedeberg no ha dado a conocer públicamente la causa específica de su fallecimiento. En el comunicado difundido para informar sobre su muerte, únicamente señalaron que murió la mañana del 5 de marzo a los 90 años en San Miguel de Allende, Guanajuato.

De acuerdo con el mensaje compartido por sus familiares, el creador partió en un ambiente tranquilo. Debido a su edad, algunos internautas especulan que su fallecimiento podría estar relacionado con causas naturales propias de la vejez. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial al respecto.

Mientras se conocen más detalles, seguidores del artista ya lo despiden en redes sociales con comentarios como:



“Me imagino que le harán un homenaje a Pedro. Estaremos pendientes”,

“Su obra vivirá por siempre. Descansa en paz, Maestro Pedro” y,

“Una mente infinita y brillante.”

¿Quién era Pedro Friedeberg y cuál fue su legado?

Pedro Friedeberg, nacido en 1936, desarrolló un estilo inconfundible que lo convirtió en una figura fundamental dentro del panorama cultural mexicano. Sus obras abarcaron pintura, escultura, diseño y muralismo, lo que le permitió explorar múltiples disciplinas artísticas.

Uno de sus trabajos más emblemáticos fue la famosa “Silla mano”, una pieza escultórica convertida en ícono del diseño y del arte surrealista, que con el paso de los años fue exhibida en museos y galerías de todo el mundo.

A lo largo de su carrera, el creador participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas tanto en México como en el extranjero. Museos, galerías y espacios culturales exhibieron sus piezas.

