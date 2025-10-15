Muere colaborador de ‘Star Wars’ y ‘Volver al futuro’ a los 78 años ¿Quién fue Drew Struzan?

El entretenimiento sigue vistiendo de luto. A cuatro días de la muerte de Diane Keaton, actriz de ‘El patrino’, ahora se da a conocer el deceso de Drew Struzan, quien se volvió famoso por trabajar en cintas de ciencia ficción como ‘Star Wars’ y ‘Volver al futuro’, a los 78 años. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Arte de Drew Struzan / Redes sociales

Lee: Muere acompañante de Edgar Molina, diseñador asesinado tras un ataque en plena calle

¿De qué murió Drew Struzan, colaborador de ‘Star Wars’ y ‘Volver al futuro’?

El encargado de sus redes sociales, un hombre identificado como Greg, fue quien confirmó la noticia en Instagram. De acuerdo con su breve, pero conciso comunicado, el ilustrador Drew murió el pasado lunes 13 de octubre.

Sin dar mayor detalle sobre la causa de la muerte, recordó que el artista vivió amando el arte hasta su último aliento. Greg también mencionó lo emocionado que él se sentía de saber que su trabajo era muy apreciado por los fans.

“Con gran pesar debo comunicarles que Drew Struzan falleció ayer, 13 de octubre. Es importante que sepan cuántas veces me expresó la alegría que sentía al saber cuánto apreciaban su arte”, resalta el anuncio.

Cabe destacar que Drew se mantuvo alejado del ojo público en los últimos años, tras haber sido diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad que destruye lentamente la memoria y suele afectar a los adultos mayores.

Hace algunos meses, su esposa contó que la afección había avanzado bastante. En aquel entonces, indicó que Drew estaba “luchando por su vida” y ya no podía pintar cosas.

Drew Struzan / Redes sociales

¿Cuándo será el funeral de Drew Struzan, colaborador de ‘Star Wars’ y ‘Volver al futuro’?

Hasta el momento, los familiares no han dado un anuncio oficial sobre cuándo será el funeral o lo que pasará con sus restos. Sin embargo, hace unos momentos, subieron un obituario en el que lo recuerdan con cariño.

Se menciona que el pintor estaba sumamente afectado por su enfermedad. Sin embargo, encontraba algo de consuelo en ver las obras de otros artistas famosos.

“Drew fue una fuerza de la naturaleza. Como un torbellino, no pudo ser detenido, ni domesticado, ni manipulado. Su poder nunca disminuyó. Él ya no podía hablar su lenguaje en voz alta. Respetamos la tenacidad, su capacidad para aferrarse. Fue nuestro honor para nosotros nutrir su brillo. Por favor, tómese un momento para reflexionar en lo que él te trajo. La vida debería estar llena de amor y belleza”, manifestaron.

Checa: ¿La actriz Ana Luisa Peluffo murió a los 96 años? Circula FALSO rumor en redes sociales: Esto opina su hijo

¿Quién era Drew Struzan, colaborador de ‘Star Wars’ y ‘Volver al futuro’?

Drew Struzan fue un ilustrador y artista estadounidense. Nació el 18 de marzo de 1947. Tenía 78 años al momento de su muerte. Desde muy joven, mostró interés por el arte y, tras estudiar en el Art Center College of Design en Pasadena, California, empezó a buscar oportunidades en el mundo del espectáculo.

En los años 70, pudo trabajar como ilustrador para los álbumes de grandes artistas como Alice Cooper, Tony Orlando and Dawn y The Beach Boys. Con el tiempo, entró a la industria cinematográfica y diseñó los carteles de películas famosas como:

Star Wars (sagas originales y precuelas)

Indiana Jones (toda la serie)

Volver al futuro

Blade Runner

The Goonies

E.T. el extraterrestre

Harry Potter y la piedra filosofal

Es considerado como uno de los mejores ilustradores a mano de todos los tiempos. Sus obras ganaron múltiples reconocimientos. Se retiró hace algunos años y, aunque al principio hacía pinturas de forma ocasional, dejó de hacerlo con el tiempo.

En cuanto al plano sentimental, estuvo casado por más de 50 años con Dylan Struzan, quien, además de ser su esposa, ha sido su colaboradora y escritora. Tienen un hijo juntos.

Mira: La granja VIP: Exesposa de Alberto del Río, Ángela Velkei, murió ¿quién fue y qué le pasó?