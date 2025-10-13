¿Cómo murió Diane Keaton, actriz de ‘El padrino’? Filtran llamada al 911 que alertó sobre su fallecimiento

El pasado 11 de octubre, se confirmó la muerte de Diane Keaton, actriz mayormente conocida por su participación en ‘El padrino’, a los 79 años, en California. La noticia fue dada a conocer por un portavoz de la familia.

Sin dar detalles sobre el motivo del fallecimiento, simplemente resaltó que la familia ha pedido respeto ante este momento tan complicado: “No hay más detalles disponibles por el momento, y su familia ha solicitado privacidad en este momento de profunda tristeza”, indicó.

En medio de la incertidumbre, se filtró la llamada al 911 que alertó sobre el deceso de Keaton, la cual causó aún más revuelo en redes sociales.

Filtran llamada al 911 que alertó sobre la muerte de Diane Keaton / Redes sociales

Mira: Novia de Fede Dorcaz se enfrenta a rumores tras asesinato del cantante: “Dejen de inventar”

¿Cómo fue la llamada al 911 que alertó sobre la muerte de Diane Keaton?

Hace algunas horas, el sitio noticioso TMZ filtró la llamada al 911 que alertó sobre la muerte de la actriz Diane Keaton. Según el audio obtenido, los servicios de emergencia llegaron a la casa de la celebridad durante la mañana del sábado 11 de octubre, más específicamente, a las 8 de la mañana.

Y es que se había recibido el reporte de una “persona inconsciente”. Los bomberos llegaron primero a la escena y se solicitó una ambulancia para atender a una persona que, posteriormente, sería identificada como Diane Keaton.

De acuerdo con lo reportado, la actriz llegó con vida al hospital. No obstante, poco después falleció. Al parecer, estaba acompañada de sus seres queridos.

La grabación ha desatado todo tipo de teorías en redes sociales. La más sonada es que pudo haber sufrido un infarto. No obstante, la familia o su portavoz no ha hecho ningún pronunciamiento oficial, por lo que todo esto queda en calidad de un simple rumor.

¿Cómo murió la actriz Diane Keaton?

Hasta el momento, no han surgido detalles sobre la causa de muerte de Diane Keaton. Tampoco se tenía conocimiento de que padeciera alguna enfermedad grave. Sin embargo, algunos de sus amigos cercanos han declarado a diversos medios que la celebridad no estaba del todo bien.

Según la compositora y amiga de la actriz, Carole Bayer Sager, Keaton lucía muy delgada, algo que le generó mucha preocupación en ese momento.

“Había bajado muchísimo de peso. La vi hace dos o tres semanas y estaba muy delgada. “Cuando regresó, me impactó ver cuánto peso había perdido”, expresó al medio People.

Cabe destacar que, a lo largo de su vida, Keaton lidió con diversos problemas de salud. A los 21 años, la diagnosticaron con cáncer de piel, una afección que varios miembros de su familia también padecieron. En su momento, la actriz admitió que no le daba mucha importancia a esta enfermedad hasta que, décadas después, sufrió algunas complicaciones, por lo que debió someterse a cirugías para recuperarse.

Asimismo, durante un tiempo, lidió con la bulimia. Aunque logró recuperarse con los años, Diane ha declarado que fue una etapa muy difícil de su vida.

Diane Keaton en El papá de la novia / Captura de pantalla

Te recomendamos: Muere famoso diseñador mexicano, fue víctima de un ataque en plena calle la noche del 11 de octubre

¿Quién fue Diane Keaton, actriz de ‘El padrino’?

Diane Hall Keaton, mejor conocida como Diane Keaton, fue una directora, productora y actriz estadounidense.

Nació en Los Ángeles el 5 de enero de 1946. Tenía 79 años al momento de su muerte.

Empezó su carrera en 1969, actuando en varias obras de teatro. En 1970, debutó en el cine con Lovers and Other Strangers.

En 1971, actuó en ‘El padrino’, interpretando a la novia del protagonista.

A partir de ese entonces, se desarrolló como actriz, productora y directora de cine, consolidándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento.

Ganó varios premios importantes, incluyendo un Oscar y un BAFTA.

Su última aparición en pantalla fue en la cinta el 2024 ‘Summer Camp’

En cuanto al plano sentimental, fue pareja de Al Pacino, Woody Allen y Warren Beatty. Adoptó dos hijos.

Lee: Cantante de música regional presintió su muerte y lo encontraron abandonado en un baldío, su trágica historia