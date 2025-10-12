Muere famoso diseñador mexicano, fue víctima de un ataque en plena calle la noche del 11 de octubre

A unos días del asesinato se Fede Dorcaz, el mundo del espectáculo vuelve a estar en shock. La noche del sábado 11 de octubre fue abatido a balazos el diseñador de modas Edgar Molina, en la colonia El Progreso, en Moroleón, Guanajuato. Este suceso ha generado conmoción en el ámbito de la moda. Las autoridades estatales anunciaron que se abrieron investigaciones para localizar a los responsables, mientras que la alcaldesa de Moroleón calificó el ataque como cobarde y aseguró que trabajarán de la mano con la Fiscalía para esclarecer el hecho.

Te puede interesar: Muere la actriz Diane Keaton, estrella de El Padrino y ganadora del Oscar, ¿De qué murió?

Edgar Molina / Facebook

¿Quién era Edgar Molina el diseñador asesinado en guanajuato?

Edgar Molina era un diseñador de modas originario de Moroleón, Guanajuato, con más de 15 años de trayectoria en el ámbito de la alta costura y el diseño regional. Desde joven colaboraba en el negocio textil familiar, decorando maniquíes y combinando prendas, lo que lo motivó a estudiar formalmente diseño en institutos de moda.

En los últimos años, Molina logró reconocimiento público por vestir figuras reconocidas y participar en eventos de relevancia estatal. No se ha confirmado públicamente su edad ni detalles íntimos de su vida personal, aunque medios han señalado que tenía pareja identificada como Ángel Rams, quien externó en redes su dolor tras su muerte.

Te puede interesar: Mariana Ávila novia de Fede Dorcaz responde ¿el cantante iba con otra mujer cuando lo asesinaron?

Edgar Molina / Facebook

¿Cómo ocurrieron los hechos del ataque a Edgar Molina?

Las autoridades estatales han reconstruido parte de lo sucedido la noche del ataque. De acuerdo con los informes:



A las 19:30 horas se recibieron reportes de detonaciones en la zona, colonia El Progreso.

Elementos policiales llegaron al sitio y localizaron una camioneta Toyota (gris) detenida en la vía pública; dentro estaba el diseñador sin vida, mientras una mujer que lo acompañaba presentaba heridas.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron la caída de Molina en el lugar. La acompañante fue trasladada en estado crítico a un centro hospitalario para recibir atención médica.

La zona fue acordonada por elementos locales y estatales, y la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de casquillos y registro de indicios para seguir pistas de los agresores.

Hasta ahora no se ha divulgado un móvil confirmado ni se ha informado públicamente sobre detenciones relacionadas con el caso.

Te puede interesar: Cantante de música regional presintió su muerte y lo encontraron abandonado en un baldío, su trágica historia

Auto de Edgar Molina / Captura de pantalla

¿Quién era la mujer que acompañaba a Edgar Molina durante el ataque?

Horas después del ataque armado, las autoridades confirmaron que la mujer que viajaba junto al diseñador de modas Edgar Molina era Verónica García, quién no se sabe que tipo de parentezco o relación tenga con el diseñador. Sin embargo, lamentablemente falleció en el hospital debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la agresión.

Tras el atentado, elementos de seguridad de distintas corporaciones resguardaron la zona e implementaron recorridos por las calles de Moroleón en busca de los presuntos responsables, mientras agentes de la Fiscalía estatal procesaron la escena y recabaron testimonios de vecinos que aseguraron que los atacantes viajaban a bordo de una motocicleta.

Posteriormente, el Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de los cuerpos de Edgar Molina y Verónica García, trasladándolos a Guanajuato capital para practicar las necropsias de ley y continuar con las investigaciones correspondientes.

Te puede interesar: Fede Dorcaz: Filtran fotos y video del asesinato del cantante que participaría en Las estrellas bailan en Hoy