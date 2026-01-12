Influencer muere a los 19 años tras lucha contra el cáncer; deja huérfano a un bebé de un año

El mundo del entretenimiento sigue en luto. A tan solo unos días del trágico accidente que le quitó la vida a Yeison Jiménez, se confirma la muerte de Isabel Veloso, una joven influencer de 19 años que llevaba luchando contra el cáncer desde hacía algunos años. Tenía un hijo de apenas un año.

¿Cómo murió la influencer Isabel Veloso?

Lucas Borbas, esposo de Isabel Veloso, fue el encargado de confirmar la muerte de la creadora de contenido. Durante el pasado fin de semana, compartió un emotivo mensaje de despedida a Instagram, en el que destaca el gran dolor que siente por su pérdida y la fortaleza que ella tuvo para enfrentar su enfermedad.

“Hoy mi corazón habla en silencio, porque el dolor es demasiado grande para las palabras. Isabel se ha ido, y con ella va una parte de mí. Pero el amor... el amor no muere. Ella era luz en los días más oscuros, era coraje cuando todo decía que renunciara, era amor cuando la vida parecía injusta. Vivió duro, amó profundamente, luchó lo más humanamente posible,y más allá”, escribió.

Dejó claro que luchará para sobreponerse, pues considera que así es como Isabel lo hubiera querido, reiterando que siempre estará en su corazón: “Ella vive en mí, ella vive en nuestro hijo, ella vive en cada persona que ha sido tocada por su fuerza. Duele respirar hoy. Duele existir hoy. Pero aun sufriendo, doy gracias a Dios por permitirme amar y ser amada por alguien como Isabel”.

En 2021, a Isabel se le había diagnosticado un tumor en el cuello y en el pecho que le comprimía el corazón. Si bien tomó el tratamiento adecuado y entró en remisión, en 2023 dio a conocer que el linfoma de Hodgkin había regresado y estaba en etapa terminal. Cabe destacar que la enfermedad regresó durante su embarazo.

Según reportes de diversos medios locales, la joven perdió la vida debido a complicaciones tras un trasplante de médula ósea. Había pasado casi un mes hospitalizada.

¿Qué es el linfoma de Hodgkin, enfermedad que le quitó la vida a Isabel Veloso?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, el linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, el cual es parte fundamental del sistema inmunológico. Los síntomas más recurrentes son:

Hinchazón indolora

Fiebre persistente

Sudores nocturnos

Pérdida de peso

Picazón intensa en la piel

Fatíga constante

Si bien este tipo de cáncer es uno de los más curables, existen casos en los que, al igual que Isabel Veloso, puede quitar la vida. Un ejemplo muy conocido es el de Memo del Bosque, famoso productor de televisión. Murió en abril de 2025, a los 74 años.

¿Quién fue la influencer Isabel Veloso?

Isabel Veloso es una influencer de origen brasileño de 19 años. Solía subir contenido sobre su enfermedad y los retos que enfrentaba día a día siendo mamá joven. Tan solo en su cuenta de Instagram, superó los 3,6 millones de seguidores.

En octubre de 2025, había dado a conocer que su enfermedad se había complicado, por lo que intentaría un trasplante de médula ósea. Su esposo, Lucas, siempre se mostró muy solidario con ella y mantenía la esperanza de que se recuperaría.

