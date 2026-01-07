Muere streamer tras intentar cumplir “reto extremo” en Año Nuevo; responsabilizan a famoso influencer

El 2026 no inició de buena forma para todos. Y es que recientemente se confirmó que Sergio Jiménez Ramos, streamer español mayormente conocido como ‘Sancho’, murió tras aceptar un “desafío extremo” para “celebrar” la llegada de Año Nuevo. Los usuarios están responsabilizando a un influencer llamado Simón Pérez. Esto es todo lo que se sabe.

Muere streamer Sancho / Redes sociales

¿Cómo murió el streamer Sergio Jiménez Ramos, mejor conocido como ‘Sancho’?

De acuerdo con diversos medios locales, ‘Sancho’ murió tras consumir grandes cantidades de alcohol y sustancias ilícitas por aproximadamente tres horas seguidas. Todo esto, como parte de un reto en internet para ganar seguidores y donaciones el 31 de diciembre.

Durante Año Nuevo, el streamer realizó una videollamada privada con algunos de sus seguidores para cumplir diversos retos a cambio de donaciones.

Las investigaciones siguen su curso y las autoridades ordenaron que se le realizara una autopsia al cuerpo para esclarecer la causa exacta del fallecimiento. Si bien se especula que pudo haber sido por un paro cardiorespiratorio derivado de la cantidad de sustancias que ingirió, aún no hay nada confirmado.

Los usuarios están responsabilizando a Simón Pérez, un influencer que se ha hecho famoso por hacer ciertos desafíos de la audiencia a cambio de dinero. Aseguran que ‘Sancho’ se “inspiró” en él para tratar de hacer crecer su número de seguidores.

Hasta el momento, se desconoce si se planea iniciar algún proceso legal en contra de Pérez o de las personas que “instaron” a Sergio Jiménez Ramos a hacer el polémico desafío.

¿Quién era el streamer Sergio Jiménez Ramos, mejor conocido como ‘Sancho’?

Sergio Jiménez Ramos, mejor conocido en el mundo del internet como ‘Sancho’, era un streamer de 37 años. Ganó notoriedad en los últimos años por los videos que subía en diversas plataformas. La gran mayoría de su contenido se orientaba al humor.

En los últimos meses, decidió copiar el “modelo” de Simón Pérez, un influencer de origen español, quien suele hacer retos a cambio de donaciones.

La familia no ha querido dar muchas declaraciones al respecto. No obstante, se mostraron sumamente preocupados por el contenido de Pérez y exigieron mayor regulación en las redes sociales.

¿Quién es Simón Pérez, influencer al que responsabilizan por la muerte de ‘Sancho’?

Simón Pérez es un polémico influencer que se volvió viral en 2017 tras subir un video en el que daba recomendaciones financieras bajo la influencia de estupefacientes. Al principio, su contenido era tomado con cierto grado de humor.

No obstante, con el tiempo, mucha gente lo criticó por los clips que compartía. Y es que en sus transmisiones se podía ver a él y a su esposa completamente intoxicados. Si bien en su momento afirmó estar en tratamiento para dejar las adicciones, al final solo fue una estrategia de marketing,

En los últimos años, comenzó a hacer retos “extremos” a cambio de donaciones. Tras la muerte de ‘Sancho’, TikTok le cerró su cuenta, pero esto no ha evitado que su contenido sea compartido desde otras cuentas que, aparentemente, él no maneja.

