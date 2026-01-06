Exestrella infantil es hallada muerta y en condiciones perturbadoras; hay detenidos por homicidio

La muerte de Esteban de León, exestrella infantil y cantante panameño, ha generado atención mediática luego de que autoridades confirmaran que su cuerpo fue localizado en condiciones extremas, semanas después de haber sido reportado como desaparecido. El caso es investigado como un hecho violento y ya hay personas detenidas mientras continúan las indagatorias.

Muere actor / Redes sociales

¿Cómo fue encontrado el cuerpo de Esteban de León y qué informaron las autoridades?

Las autoridades panameñas informaron que el cuerpo de Esteban de León fue localizado envuelto en plástico, en una zona alejada y de poco tránsito. Junto a las primeras diligencias, se confirmó que el joven había sido reportado como desaparecido semanas antes, lo que activó los protocolos de búsqueda.

En el mismo operativo, se localizó la camioneta que conducía el cantante. El vehículo fue hallado calcinado cerca del lugar donde se encontraron los restos. Tras realizar la necropsia de ley, los peritos determinaron que el cuerpo no presentaba heridas visibles, aunque la fiscalía descartó que se tratara de una muerte natural.

Las autoridades señalaron que se presume un “evento traumático” como causa del fallecimiento, por lo que el caso fue clasificado dentro de una investigación por homicidio. Los restos fueron trasladados para estudios forenses especializados, incluyendo un examen histopatológico, el cual permitirá obtener información interna del cuerpo que ayude a reconstruir lo ocurrido.

El abogado de la familia explicó a la prensa que este tipo de análisis es clave para determinar con mayor precisión las causas de la muerte, especialmente cuando no hay lesiones externas evidentes. Mientras tanto, la investigación se mantiene abierta y bajo reserva parcial.

Esteban León / Redes sociales

¿Quién fue Esteban de León y por qué fue una figura conocida desde la infancia?

Esteban de León alcanzó notoriedad pública desde temprana edad tras participar en el programa infantil Canta conmigo, espacio que impulsó la carrera de varios talentos jóvenes en Panamá. Su participación lo posicionó como una figura reconocida dentro del ámbito musical infantil del país.

Con el paso de los años, Esteban continuó vinculado a la música, aunque desde una perspectiva más cultural. Estudió el tamborito, uno de los géneros más representativos del folclor istmeño. En sus redes sociales compartía con frecuencia videos interpretando este ritmo tradicional, el cual describía como una forma de rendir homenaje a su país.

Además de interpretar música tradicional, el joven compuso y lanzó algunos temas propios, aunque no llegó a grabar discos comerciales. Su actividad artística se concentró principalmente en presentaciones locales, eventos comunitarios, homenajes culturales y actividades relacionadas con la promoción del folclor panameño.

En el ámbito personal, Esteban de León era padre de una niña. Antes de su fallecimiento, trabajaba como agente de asistencia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, empleo que combinaba con su interés por la música y la cultura.

¿Qué avances hay en la investigación y quiénes están detenidos por el caso de Esteban León?

La Policía Nacional informó que fueron arrestados dos hombres señalados como presuntos responsables de la muerte de Esteban de León. Ambos permanecerán detenidos por un periodo inicial de seis meses, mientras se desarrollan las investigaciones complementarias y se integran los resultados forenses al expediente.

El abogado de la familia del músico confirmó que se presentó una querella penal contra los detenidos y contra posibles personas adicionales que aún no han sido ubicadas. Los delitos señalados en la denuncia incluyen homicidio, secuestro y robo, de acuerdo con lo informado a medios de comunicación.

Asimismo, se indicó que el análisis de cámaras de seguridad ha permitido identificar indicios de la posible participación de al menos dos personas más en los hechos. Estas líneas de investigación continúan activas y forman parte de las diligencias en curso por parte de la fiscalía.

Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el móvil del crimen ni sobre la relación entre la víctima y los presuntos responsables. El caso permanece en etapa de investigación, a la espera de los resultados periciales que permitan esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de Esteban de León.

