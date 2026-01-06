Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija Daniela en el día en que habría cumplido 38 años ¿De qué murió?

Este lunes 5 de enero, Rocío Sánchez Azuara utilizó sus redes sociales para recordar a su hija Daniela, quien en este 2026 habría cumplido 38 años. La conductora compartió un mensaje dedicado a su memoria, a siete años de su fallecimiento, ocurrido en 2019, fecha que continúa siendo significativa para su familia.

La conductora de Acércate a Rocío publicó esta foto de su hija Daniela, con un mensaje lleno de amor y dolor.

¿Qué mensaje compartió Rocío Sánchez Azuara para recordar a su hija Daniela?

Rocío Sánchez Azuara publicó una imagen de Daniela acompañada de un mensaje en el que hizo referencia al aniversario luctuoso y al cumpleaños que este 5 de enero se conmemora. En el texto, la conductora señaló que la presencia de su hija continúa acompañándola y que el amor que las une permanece vigente.

En su cuenta oficial de Instagram, la presentadora escribió:

“Mi amada Nanys: A 7 años de tu regreso a la luz, tu alma vive en Dios, y tu presencia me acompaña en cada paso. El amor nos une más allá del tiempo y tu luz no se apagó: me acompaña, me cuida y me guía cada día. Feliz cumpleaños”. Rocío Sánchez Azuara

El mensaje fue compartido junto a una fotografía en la que Daniela aparece sonriente. La publicación generó diversas reacciones de seguidores que se sumaron al recuerdo en la sección de comentarios, donde expresaron mensajes de apoyo y acompañamiento a la conductora.

¿De qué murió la hija de Rocío Sánchez Azuara?

Daniela, hija de Rocío Sánchez Azuara, murió en 2019 a los 31 años debido a complicaciones del lupus eritematoso sistémico, enfermedad que le fue diagnosticada cuando tenía 12 años. La conductora ha hablado públicamente en distintas ocasiones sobre el proceso médico que enfrentó su hija durante más de 20 años.

En una entrevista concedida en 2020 al programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Sánchez Azuara explicó que el lupus que padecía Daniela era una variante considerada de alto riesgo, ya que afectaba múltiples órganos vitales.

“Fueron 20 años desde que la diagnosticaron, es una enfermedad incurable, existe un tratamiento para sobrellevarlo, pero no para curarlo y menos para el lupus que tenía Daniela, que es el más peligroso, porque ataca todos los órganos importantes del cuerpo”, Rocío Sánchez Azuara

La conductora también detalló que, conforme avanzó la enfermedad, el estado de salud de su hija se volvió más delicado, especialmente durante los últimos años, cuando las medidas de cuidado se intensificaron.

A seis años de su partida, Rocío Sánchez Azuara compartió esta imagen de su hija Daniela, quien falleció por lupus en 2019.

¿Cómo fue el proceso de cuidado de Daniela, hija de Rocío Sánchez Azuara, durante su enfermedad?

Rocío Sánchez Azuara explicó que desde el diagnóstico de lupus, la vida familiar cambió de manera significativa para adaptarse a las necesidades médicas de Daniela. Señaló que, debido a la vulnerabilidad de su sistema inmunológico, era indispensable extremar precauciones para evitar cualquier tipo de contagio.

En la misma entrevista, la presentadora comentó que, durante los dos últimos años, las restricciones fueron aún mayores, ya que no era posible tener contacto cercano si existía el riesgo de transmitir alguna enfermedad, incluso un padecimiento leve.

“Desde el día uno del diagnóstico, nosotros cambiamos nuestro estilo de vida totalmente al estilo de vida de Daniela. Prácticamente vives en una burbuja sin estarlo, no puedes ni debes acercarte a ellos si tienes alguna enfermedad que le puedas contagiar” Rocío Sánchez Azuara

Añadió que las rutinas diarias incluían cuidados especiales en la alimentación, la limpieza constante del hogar y la desinfección de espacios, prácticas que, según relató, formaron parte de su vida durante dos décadas, mucho antes de que medidas similares se popularizaran a raíz de la pandemia de Covid-19.

