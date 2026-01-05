Rocío Sánchez Azuara reaparece tras delicada cirugía y anuncia cambio drástico en su programa ¿sale del aire?

Durante los últimos días, el nombre de Rocío Sánchez Azuara volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática luego de que la conductora confirmara que fue hospitalizada para someterse a una cirugía delicada. La noticia generó incertidumbre entre sus seguidores, sobre todo por la forma en la que ella misma decidió comunicarlo.

En medio de este proceso personal y de salud, Rocío Sánchez Azuara sorprendió al anunciar un cambio importante en su programa ¿sale del aire?

Mira: Rocío Sánchez Azuara recupera el bolso robado y sorprende exponiendo al hombre que la tenía ¡se hizo viral!

Rocío Sánchez Azuara / Redes sociales

¿Por qué hospitalizaron a Rocío Sánchez Azuara y qué problema de salud enfrentó?

La tarde del lunes 29 de diciembre, Rocío Sánchez Azuara compartió un video en su cuenta oficial de Instagram donde reveló que había sido internada de madrugada para una cirugía que, aunque ya estaba planeada, no dejaba de ser delicada. En el mensaje, la conductora aclaró que todo se originó tras un chequeo médico de rutina.

Según explicó, los especialistas detectaron un crecimiento anormal en su endometrio, a pesar de que ella se considera una mujer sana y con hábitos saludables. Los estudios arrojaron que dicho tejido había alcanzado un tamaño mucho mayor al habitual, situación que ya estaba afectando otros órganos, especialmente su vejiga.

La propia Rocío lo explicó con total franqueza en su mensaje, dejando claro por qué fue necesario intervenir quirúrgicamente:

Rocío Sánchez Azuara “Soy una mujer sana. Después de un chequeo notaron que mi endometrio estaba creciendo de más, lo que sacaron de mi cuerpo es un endometrio de once centímetros. Los úteros suelen medir cinco centímetros, el mío estaba más allá de la mitad. Después de tres embarazos se fue creando una especie de tejido que ya estaba afectando mi vejiga.”

Este diagnóstico llevó a los médicos a recomendar la cirugía de manera preventiva, con el objetivo de evitar complicaciones mayores a futuro. Aunque la noticia preocupó a sus seguidores, Rocío se mostró tranquila y confiada en el equipo médico que la atendió.

Te puede interesar: Reportan que la conductora Rocío Sánchez Azuara habría sufrido un lamentable robo mientras hacía compras

¿Qué cirugía le realizaron a Rocío Sánchez Azuara y cómo fue su recuperación?

En el mismo video, Rocío Sánchez Azuara detalló que la operación tuvo una duración aproximada de tres horas y que durante el procedimiento se realizó la extracción total de su útero. La conductora reconoció que la cirugía fue compleja debido al tamaño del tejido y a los cambios generados tras sus tres embarazos, pero destacó que el resultado fue positivo.

“Fui internada hoy en la madrugada; era una cirugía programada. Todo salió excelente” Rocío Sánchez Azuara

Horas después, al presentar una recuperación favorable, fue dada de alta, por lo que actualmente continúa su proceso de recuperación desde casa.

Así recibió Rocío Sánchez Azuara el bolso que había perdido. / x

¿Cuál es el estado de salud de Rocío Sánchez Azuara tras la histerectomía?

La recuperación de Rocío Sánchez Azuara se describe como favorable: distintos medios que retomaron su video confirmaron que se encuentra estable, en observación, y con buen progreso postoperatorio. La propia conductora agradeció al equipo médico y a sus seguidores por el apoyo.

En publicaciones y notas de cierre de año, se reiteró que el tejido removido fue enviado a patología y que los resultados fueron tranquilizadores, sin hallazgos preocupantes.

¿Cuál es el cambio en el programa “Acércate a Rocío” tras su cirugía?

Lejos de alejarse de su trabajo, Rocío Sánchez Azuara volvió a mostrarse activa en redes sociales y sorprendió al anunciar un importante cambio en su programa, justo después de recibir el 2026.

A través de Instagram, la conductora informó que Acércate a Rocío modifica su horario de transmisión a partir de este lunes 5 de enero, un ajuste que marca una nueva etapa para el programa.

“Nos vemos el lunes con nuestro NUEVO HORARIO Acércate a Rocío, de lunes a viernes a las 6:30 pm” Rocío Sánchez Azuara

Desde ahora, “Acércate a Rocío” se transmitirá a las 18:30 horas, de lunes a viernes, un cambio que no pasó desapercibido entre sus seguidores. Aunque la noticia fue bien recibida, lo que más tranquilizó a sus fans fue confirmar el buen estado de salud de Rocío Sánchez Azuara tras el complicado episodio médico que enfrentó a finales de 2025.

Así fue como lo anunció: