Coque Muñiz tras bajar 22 kilos, ¿se someterá a arreglo estético? ¡Tendría padecimiento que le deforma la cara!

El cantante Coque Muñiz encendió las alarmas, pero esta vez no por un nuevo éxito musical, sino por un impactante cambio físico que ha generado todo tipo de reacciones. En redes sociales, el cantante fue tendencia tras aparecer visiblemente más delgado, con rasgos distintos en el rostro y una imagen que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles.

Algunos lo felicitaron por su disciplina, mientras que otros expresaron preocupación por su apariencia y comenzaron a circular versiones sobre posibles cirugías estéticas. Ahora, un nuevo rumor asegura que Coque Muñiz estaría considerando entrar al quirófano, no por vanidad, sino por una afección crónica que habría deformado su nariz.

Lee: Coque Muñiz vive drástico cambio de físico y revela cómo bajó 22 kilos en cuatro meses: ¡Así luce ahora!

Coque Muñiz de luto por la muerte de importante ser querido. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Coque Muñiz y por qué bajó tanto de peso?

El cambio físico de Coque Muñiz fue tan drástico como rápido. El cantante llegó a pesar más de 100 kilos y, en un periodo de apenas cuatro meses, logró bajar hasta 78 kilos, lo que significa una pérdida aproximada de 33 kilos. Esta transformación llamó poderosamente la atención del público y los medios.

En entrevista con Matilde Obregón, el propio Coque explicó que su nueva imagen es resultado de una decisión consciente por mejorar su salud. Detalló que acudió con un médico deportivo, modificó por completo su estilo de vida, comenzó a hacer ejercicio de forma constante, sigue una dieta estricta y toma medicamentos bajo supervisión médica.

A pesar de sus explicaciones, en redes sociales no tardaron en surgir comentarios encontrados. Mientras algunos usuarios aplaudieron su disciplina y fuerza de voluntad, otros señalaron que su rostro lucía distinto y que el cambio no parecía del todo favorecedor. Estas opiniones alimentaron rumores sobre procedimientos estéticos, mismos que el cantante tomó con humor.

Cuando fue cuestionado sobre una posible cirugía para retirar el exceso de piel tras la pérdida de peso, Coque respondió con una broma que rápidamente se viralizó: “me sobra un chin..., no, no te asustes. Por mi edad es lógico”, descartando someterse a ese tipo de intervención.

Mira: Coque Muñiz confiesa que ¡empeñó TODO para no perder su casa! ¿Está en quiebra?

¿Coque Muñiz se operará la cara? Esto se dice sobre una cirugía estética

Aunque el cantante Coque Muñiz negó la posibilidad de una cirugía por exceso de piel, una nueva versión comenzó a circular con fuerza en redes sociales. De acuerdo con la cuenta de ‘X’ de doña Carmelita, Coque Muñiz estaría analizando someterse a una cirugía estética de nariz, pero no por motivos cosméticos superficiales.

Según esta información, el intérprete de 65 años habría decidido atender un problema de salud que presuntamente padece desde hace tiempo y que se volvió más evidente tras su pérdida de peso. En el mensaje difundido se lee:

“Ahora que anda muy delgado y con una vida saludable el ‘Coque’ Muñiz, de 65 años de edad, ha decidido atender el problema de rinofima que padece y que le ha deformado su nariz, y en próximos días será sometido a una cirugía estética, para recuperar su apariencia normal”. Doña Carmelita

Mira: Jorge “Coque” Muñiz cae en rumor de la muerte de Bruce Willis y lo desvive ¡no se dio cuenta de la fake news!

¿Qué es la rinofima y por qué relacionan este padecimiento con Coque Muñiz?

La palabra rinofima comenzó a ganar búsquedas en Internet luego de que se relacionara con Coque Muñiz. De acuerdo con información de medios especializados, se trata de una enfermedad crónica de la piel que afecta principalmente la nariz.

Este padecimiento provoca un engrosamiento progresivo de los tejidos, haciendo que la nariz adquiera un aspecto abultado, irregular y, en muchos casos, enrojecido. En etapas avanzadas, la forma puede volverse tan pronunciada que algunos la comparan con un bulbo o incluso una coliflor.

Desde 2024, seguidores del cantante comenzaron a notar que su nariz lucía hinchada e irregular, por lo que no tardaron en cuestionarlo. Sin embargo, cada vez que se le ha preguntado al respecto, Coque Muñiz se ha limitado a responder con tranquilidad: “todo bien”, evitando entrar en detalles sobre su estado de salud.

Especialistas señalan que, en algunos casos, la rinofima puede tratarse con medicamentos, pero en situaciones más avanzadas es común recurrir a procedimientos quirúrgicos para mejorar tanto la función como la apariencia.