Coque Muñiz vive drástico cambio de físico y revela cómo bajó 22 kilos en cuatro meses: ¡Así luce ahora!

El nombre de Coque Muñiz volvió a la conversación, pero no por su trayectoria musical ni por su participación en televisión, sino por el drástico cambio físico que ha mostrado en recientes apariciones públicas y en redes sociales. El reconocido cantante mexicano sorprendió a sus seguidores al revelar que logró bajar 22 kilogramos en tan solo cuatro meses, un proceso que, según él mismo ha explicado, le cambió la vida. ¿Cuál fue su secreto?

¿Cómo lucía Coque Muñiz, antes de su cambio físico?

Coque Muñiz, quien por décadas ha sido una figura constante en los escenarios y la pantalla, se ha caracterizado por su inmenso talento, pero también, por la preocupación de sus fans y seguidores por su salud.

El intérprete mexicano llegó a pesar más de 100 kilos, pues en una reciente entrevista con Matilde Obregón, señaló que ahora que bajó esos 22 kilos, pesa 78, un proceso que afirmó, lo hizo en pro de su salud.

El cambio físico de Coque Muñiz no pasó desapercibido en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron a sus fotografías. Mientras muchos lo felicitaron por su disciplina y transformación, otros señalaron que su nueva imagen no les parecía favorecedora, e incluso cuestionaron si se veía saludable. ¡Así lucía antes!

¿Cuál es el secreto de Coque Muñiz para haber bajado 22 kilos en cuatro meses?

Coque Muñiz explicó que su pérdida de peso fue resultado de un tratamiento guiado por un médico especialista en medicina deportiva, pero, sobre todo, de un cambio de mentalidad. El cantante confesó que durante años intentó múltiples dietas sin éxito, abandonándolas a los pocos días.

“ Yo había pasado por todas las dietas, empezaba el lunes y el martes ya quitaba todo ”, relató. Sin embargo, esta vez el enfoque fue distinto. El especialista le hizo entender que no existían atajos y que el verdadero cambio dependía únicamente de él.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que Coque Muñiz negó rotundamente haber recurrido a medicamentos, inyecciones o métodos peligrosos para adelgazar. Aclaró que el plan se basó en una combinación de ejercicio y una dieta estricta, acompañada únicamente de complementos alimenticios con vitaminas para evitar descompensaciones.

Este cuate me hizo entender que no había milagros, que el único que podía decidir cuánto quería bajar era yo, de ahí en adelante le puse atención. (...) Los primeros 30 días son muy difíciles, porque cambia tu alimentación y te dan unos productos, ojo, no hay nada que sea inyectado o medicinas para bajar de peso. Coque Muñiz

Dentro de su alimentación, destacó un elemento que ha generado curiosidad: el consumo de huevos en las tres comidas del día. “Huevos en la mañana, huevos a medio día y en la noche huevos”, comentó. Más allá de un tema de medicina “milagrosa”, todo se basaba más en una dieta y disciplina.

¿Cuál es la trayectoria de Coque Muñiz?

Jorge “Coque” Muñiz Gardner es un artista mexicano que ha destacado como cantante, actor, comediante y presentador de televisión, nacido el 3 de mayo de 1958 en la Ciudad de México.

Su carrera musical comenzó en la década de los ochenta, periodo en el que empezó a consolidarse gracias a su voz y carisma. Con el paso de los años lanzó varios discos y sencillos que lo posicionaron como uno de los cantantes románticos más apreciados en México. Temas como “Por ti”, “Casi siempre estoy pensando en ti” y “Me muero por estar contigo” se convirtieron en algunos de los más emblemáticos de su repertorio.

De manera simultánea, Coque Muñiz logró abrirse paso en la televisión, donde alcanzó gran aceptación como conductor de programas de entretenimiento, concursos y realities, destacando por su espontaneidad, sentido del humor y cercanía con la audiencia.

Asimismo, desarrolló una faceta actoral al participar en telenovelas, series y montajes teatrales, demostrando su habilidad para transitar con naturalidad entre la comedia y el drama ligero.

