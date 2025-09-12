Jorge “Coque” Muñiz fue hospitalizado de emergencia: ¿Cuál es su estado de salud?

La mañana de este hoy viernes 12 de septiembre Jorge “Coque” Muñiz, cantante y conductor de televisión confirmó que fue hospitalizado de emergencia debido a un intenso dolor en el estómago. A través de su cuenta de Instagram, el hijo de Marco Antonio Muñiz informó a sus seguidores sobre la situación y explicó los motivos que lo llevaron a acudir a urgencias. Sin embargo, su comunicado en el nosocomio lo borró después.

Coque Muñiz de luto por la muerte de importante ser querido. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Jorge “Coque” Muñiz tras la cirugía?

Tras la cirugía de emergencia a la que fue sometida el pasado martes 9 de septiembre, Jorge “Coque” Muñiz reveló que se encuentra estable y bajo observación médica en terapia intermedia. Según relató el propio cantante a través de su cuenta de Instagram, el procedimiento fue doloroso, pero su recuperación ha sido favorable gracias a su condición física previa y a la rápida atención de los médicos. Coque explicó que la cirugía se debió a un problema en el colon, que estaba “volteado” y dificultaba el tránsito intestinal, lo que hizo necesaria una intervención inmediata.

El artista de 65 años señaló que la pérdida de peso que había experimentado recientemente jugó un papel importante, dado que no se presentarían mayores complicaciones durante la operación. Además, sus signos vitales se mantuvieron estables, lo que permitió a los especialistas monitorear su recuperación sin contratiempos. Hasta el viernes 12 de septiembre, se encontró en condiciones óptimas para recibir la alta hospitalaria.

¿Cuándo será dado de alta y retomará sus actividades?

Jorge “Coque” Muñiz informó que será dado de alta este mismo viernes 12 de septiembre, luego de varios días de observación tras la cirugía. El cantante adelantó que, una vez autorizada por los médicos, retomará sus compromisos profesionales y conciertos programados, recuperando gradualmente su ritmo habitual de trabajo.

Los especialistas indicaron que, aunque la cirugía fue delicada, la pronta intervención y la ausencia de complicaciones permitirán que el cantante reanude sus actividades sin riesgo para su salud. “Coque” Muñiz compartió con sus seguidores la buena noticia, asegurando que continuará cumpliendo con sus compromisos artísticos y estará al pendiente de su bienestar físico para evitar cualquier recaída.

Sin embargo, la publicación en Instagram de Jorge “Coque” Muñiz ya no se encuentra disponible y se desconocen los motivos por los cuales haya sido eliminada. A pesar de esto, se mantiene el anuncio sobre su próxima presentación, programada para el 27 de septiembre, lo que confirma que el cantante retomará sus compromisos artísticos conforme a lo planeado.

¿Qué precauciones tomó Jorge “Coque” Muñiz antes y después de la cirugía?

Jorge “Coque” Muñiz ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos años que han preocupado a sus seguidores. En junio de 2024, tras un concierto en Playa del Carmen, el cantante presentó un fuerte dolor torácico y fue diagnosticado con bronconeumonía, una infección que afecta los bronquios y el tejido pulmonar, causada en parte por cambios bruscos de clima. Este episodio lo llevó a recibir atención médica inmediata, aunque logró recuperarse y retomar sus actividades artísticas.

Posteriormente, en mayo de 2025, Muñiz fue hospitalizado por complicaciones respiratorias derivadas del COVID-19, lo que requirió su ingreso a terapia intensiva y luego a terapia intermedia. Además, en septiembre de 2022, se sometió a una cirugía cuya naturaleza no se hizo pública. A pesar de estos retos, Coque ha mantenido una actitud positiva y continúa activo en su carrera, compartiendo con su público actualizaciones sobre su estado de salud.

