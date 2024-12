Jorge ‘el Coque’ Muñiz hace importante petición a Dulce en medio de su crisis de salud

Hace unos días, Dulce encendió las alarmas al revelar que estaba hospitalizada. Si bien no dio muchos detalles sobre su estado de salud, aseguró que está tranquila y bien atendida por los médicos.

En un comunicado para redes sociales, mencionó que se está atendiendo “un cuadro de salud que requiere cuidado y reposo”, por lo que tomó la decisión de posponer los conciertos que tenía programados para este mes.

“Lamentablemente, esta situación me obliga a POSPONER las fechas de mis próximos conciertos. Sin embargo, quiero dejar muy claro que NO ESTÁN CANCELADOS; estamos trabajando en la reprogramación para poder reencontrarnos muy pronto”, indicó.

¿Dulce fue hospitalizada por la misma condición que tenía Silvia Pinal?

Aunque la artista no ha querido hablar sobre su condición, la periodista Analu Salazar reportó que, supuestamente, la intérprete de ‘tu muñeca’ tiene un problema en uno de sus pulmones, por lo que estará bajo tratamiento médico.

“Sé que está estable, tuvo un problema con uno de sus pulmones, y al parecer le van a hacer una biopsia para checar qué va a suceder. Comienza un tratamiento mañana, entonces se va a quedar en el hospital, eso es lo que sé hasta ahorita. Sé que está como delicada, pero estable, eso fue lo que me informaron”, indicó.

En tanto que Gustavo Adolfo Infante mencionó que Dulce está internada desde la semana pasada debido a que se le colapsó un pulmón, de la misma forma que le habría sucedido a la fallecida Silvia Pinal.

“Está internada desde la semana pasada y tiene algún problema en un pulmón, tiene colapsado un pulmón. Le están drenando agua de un pulmón y no le encuentran la causa o el motivo” Gustavo Adolfo Infante

Dulce / IG: @dulcelacantante

Jorge ‘el Coque’ Muñiz manda mensaje a Dulce

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Jorge ‘el Coque’ Muñiz dijo estar muy preocupado por la salud de Dulce, por lo que le manda sus mejores deseos para su pronta recuperación.

Jorge ‘Coque’ Muñiz “Me da mucha pena. Supe que mi compañera Dulce (fue hospitalizada). Le deseo una pronta recuperación. Es una artista que yo admiro mucho. He tenido la fortuna de compartir el escenario con ella. Te pido de la manera más atenta que estés rápido en el escenario porque nos haces mucha falta”

Coque Muñiz le manda mensaje a Dulce / Captura de pantalla

¿Jorge ‘el Coque’ Muñiz ya logró comunicarse con Dulce?

Al cuestionarle sobre si sabía detalles sobre la crisis de salud de Dulce o si se había comunicado con ella, el cantante aseguró que aún no planea ponerse en contacto con su colega, pues considera que ahora debe estar enfocada en su recuperación.

“No, (no me he comunicado con ella). Yo respeto los tiempos. Sabes que soy loco, pero muy respetuoso”, indicó.

Coque Muñiz le manda mensaje a Dulce / Captura de pantalla

Yerno de Dulce aclara estado de salud de la cantante

En entrevista para el programa ‘Hoy’, Moisés González, yerno de Dulce, explicó que su suegra fue hospitalizada debido a complicaciones derivadas de una neumonía. Aunque mencionó que está estable, señaló que tendrá que someterse a una cirugía.

“Estamos seguros de que los resultados de patología lo demuestran. Tampoco tiene el pulmón colapsado como se ha dicho. La única preocupación es la neumonía complicada, que es lo que requiere atención inmediata”, puntualizó.

Con esto, se descarta que la artista tenga problemas en el pulmón o algún tipo de cáncer, como se ha venido especulando en los últimos días.

