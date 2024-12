Dulce está hospitalizada; pospone sus presentaciones por su estado de salud

La cantante Dulce encendió las alarmas en redes sociales por su estado de salud. La intérprete de ‘Déjame volver contigo’ anunció a todos sus seguidores que se encuentra hospitalizada.

Dulce está hospitalizada / IG: @dulcelacantante

Te puede interesar: Dulce sufre aparatosa caída en plena presentación en ‘Perfume de Gardenia’

Dulce, la cantante, anuncia que está hospitalizada

A través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió con sus fieles fans que está bajo observación médica en el nosocomio. Aseguró que le deben atender un cuadro de salud que requiere cuidado y reposo.

“Quiero compartir con ustedes que, por recomendaciones médicas, me encuentro hospitalizada para atender un cuadro de salud que requiere cuidado y reposo. Estoy tranquila, en buenas manos, y con la confianza de que pronto estaré completamente recuperada”, se lee en el comunicado.

Aunque la artista mexicana comunicó que está en buenas manos, también tomó la decisión de posponer las presentaciones que tenía agendadas para este mes.

Dulce está hospitalizada / IG: @dulcelacantante

No te pierdas: Dulce se defiende del exmánager que la acusa de robo y de tener “problemas mentales": “Me da lo mismo”

Dulce pospone sus conciertos tras ser hospitalizada

En dicho comunicado, subrayó que su equipo ya trabajaría en la reprogramación de sus conciertos. Sin embargo, reiteró que no cancelará estas presentaciones y muy pronto estará de regreso para deleitar a su público con sus mejores éxitos.

“Lamentablemente, esta situación me obliga a POSPONER las fechas de mis próximos conciertos. Sin embargo, quiero dejar muy claro que NO ESTÁN CANCELADOS; estamos trabajando en la reprogramación para poder reencontrarnos muy pronto”, agregó en el comunicado.

Dulce está hospitalizada / IG: @dulcelacantante

Mira: Dulce nos confesó: “Tuve cáncer y pérdida de memoria. ¡No tuve miedo a m0rir!”

¿Cuál es el estado actual de salud de Dulce?

La cantante no ha dado detalles de por qué fue hospitalizada. Sin embargo, compartió en su comunicado que “toda la información sobre mi estado de salud o sobre los conciertos será emitida únicamente por mí círculo cercano y por mis redes sociales OFICIALES”.

Finalmente, Dulce agradeció a todos sus seguidores por la comprensión y el cariño que le han brindado en estos momentos de convalecencia.

Dulce está hospitalizada / IG: @dulcelacantante

Al momento, se desconoce cuál es su estado actual de salud. Se espera que no sea un tema grave con respecto al cáncer que padeció hace un tiempo. Recodemos que Dulce reveló a TVNotas que le detectaron un tumor maligno y tuvo pérdida de memoria.

“Ese tumor me hacía ver gorda porque pesaba dos kilos y medio. Fue como si me sacaran un hijo. Era grande y maligno. Bendito Dios estaba encapsulado. Por eso no generó infección en mi cuerpo ¡Era cáncer! Pero estaba ‘encerrado’”, nos contó. ¿Dulce se sometió a quimioterapias? Da clic y entérate.

Así lo dijo Dulce: