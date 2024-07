Dulce se defiende del exmánager que la acusa de robo y de tener “problemas mentales": “Me da lo mismo”

A casi tres meses de haberse sometido a una cirugía para extirparle un tumor, Dulce vuelve a dar de qué hablar en redes sociales. En esta ocasión, por un exmánager que la acusa de robo y de tener problemas de salud mental.

Jaime Sánchez Rosado, quien también representa a varios artistas, señaló en una reciente entrevista que, en 2020, la famosa actriz se quedó con el adelanto que le ofrecieron por una gira que iba a realizar ese año con Napoleón, la cual al final no se concretó.

De acuerdo con Jaime, los “problemas mentales” que padece la cantante ocasionaron que se “olvidara” de haber recibido esa cantidad de dinero, por lo que actualmente mantiene una fuerte deuda con Ocesa, empresa que estaba a cargo de organizar dicha gira.

“De Ocesa me hablaron y me dijeron: ‘El adeudo ya no es contigo, es con nosotros. Ya hablamos con ella y ella nos debe a nosotros y nos va a pagar con conciertos”, señaló.

Dulce posando con un vestido negro largo sonriendo a la cámara / Instagram: @dulcelacantante

Dulce reacciona a las acusaciones de su exmánager

Durante la conferencia de prensa de ‘Perfume de Gardenia’, la intérprete de ‘Tu muñeca’ fue tajante sobre este tema y aseguró que no le interesan las acusaciones de Sánchez.

“No me interesa, absolutamente nada, lo que diga ese señor. Me da lo mismo”, dijo evidentemente molesta.

Si bien se mostró reacia a contestar más preguntas y hasta se retiró del lugar, un colaborador de ‘Venga la alegría’ la alcanzó y le cuestionó si no tenía miedo a una posible demanda por parte de su exmánager.

“El tema con ese señor ya está acabado. Si tiene algo qué hacer, que lo haga. Si vive o no, si es feliz o no, lo que diga, no me interesa. Él no sabe. Habla por hablar. Quiere cámara. Quiere desprestigiar. Al que le va mal, es el que le desea el mal a los otros”. Dulce

Para finalizar, le sugirió a los medios de comunicación que lo “investigaran más”, dando a entender que Jaime tiene muchos “trapos sucios”.

La cantante Dulce reaccionó molesta cuando se le cuestionó de las declaraciones de su ex manager que la acusan de robo, por no devolver el depósito de una gira que no se realizó. 😡😬💰📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/8bIjorrUvC — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 17, 2024

¿Quién es Jaime Sánchez Rosado?

Jaime Sánchez Rosado es un famoso mánager de diversos artistas y padre de Alessandra Rosado. En 2023, estuvo envuelto en controversia luego de que Elaine Haro lo acusara de presunto acoso.

Si bien este señalamiento no llegó a instancias legales, Jaime sostiene que todo lo dicho en su contra es falso y afirma que la joven solo busca “llamar la atención”.

Dulce asegura no tener deudas con Ocesa

En otra entrevista reciente, la cantante sostuvo que, en su momento, se reunió con los ejecutivos de Ocesa para llegar a un acuerdo.

“Cuando nos juntamos a platicar, estaba él, estaba un representante de Ocesa y yo le dije a Ocesa: ‘Yo no les debo nada, pero soy una persona decente y tengo la categoría y el valor de asumir una responsabilidad que legalmente no tengo, pero moralmente la acepto. Díganme dónde me presento, a qué horas y cuando y con mucho gusto yo les pago con mi trabajo porque eso yo les vendí'”, dijo en una plática para ‘De primera mano’.

Hasta el momento, Jaime Sánchez Rosaldo no se ha pronunciado ante las recientes palabras de Dulce. No obstante, al momento de hacer sus señalamientos, aseguró que, al menos en el ámbito legal, sigue siendo su mánager, pues ella firmó un contrato que lo obliga a representarla por 3 años y 2 años más de prórroga.

