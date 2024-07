¿Trampa en MasterChef? Aseguran que se les dio ventajas a Ferka y Jawy y que ¡ella es la ganadora!

Esta temporada de MasterChef Celebrity ha dado mucho de qué hablar, pues no solo nos ha mostrado buenos platillos, también pleitos, gritos y trampas. Las 20 celebridades que participaron, hicieron de todo para llevarse el gran premio.

Pero nos enteramos de que las cosas se pusieron cardíacas. Una persona de la producción nos contó que, en la grabación de la gran final, a la que llegaron solamente Rossana Nájera, Jawy Méndez y Ferka, pasaron cosas fuera de lo común.

“Veníamos de mucha tensión porque en programas anteriores se notó el favoritismo hacia algunos concursantes. Ya aquí fue el descaro. Resulta que cuando grabaron la última cocinada, a Ferka y a Jawy les faltó tiempo, y la chef Zahie pidió que se pararan los relojes para que pudieran terminar su platillo”, dijo.

No es la primera vez que pasa algo así: “Ella pasaba y les ayudaba a los que le caían bien. Sin embargo, una cosa es dar tips, como siempre habían hecho y otra es decirles: ‘Tienes que hacer esto’, y que así salieran airosos del programa”.

MasterChef Celebrity: Jawy y Ferka son los consentidos del programa, aseguran

Nos comenta que los consentidos siempre fueron Jawy y Ferka, por esta razón: “Nos enteramos a mitad dela temporada de que ellos tomaban clases particulares con Zahie. Eso es una vil trampa porque las demás estrellas sí le echaban todas las ganas y se preparaban aparte. Fue un descaro completo”.

“Varias veces se mostró el favoritismo y nadie hizo nada. Eso lo ocuparon a su favor. Empezaron a manipular a las personas y a decirles en secreto que si no realizaban tal o cual cosa, podían hacer que se fueran del proyecto”, expresó.

Al preguntarle a qué se refería, nos dijo: “Cuando salió Harold, no le tocaba a él porque hizo un gran trabajo. Un programa que sale al aire se hace en 2 días porque son muchas horas de grabaciones. Cuando Litzy, quien fue la líder en ese capítulo, tenía que escoger a alguien para mandarlo con el mandil negro, ella quería que fuera Rey grupero. Ferka y Jawy le dijeron que mejor mandara a Harold porque, si no, Rey les iba a ganar. Le empezaron a llenar la cabeza de cosas. Al otro día que llegamos, ella cambió de parecer y mandó al pobre Harold, que salió esa misma noche”.

MasterChef Celebrity: Litzy salió porque “sabía que no ganaría porque había favoritismo”, aseguran

Al saber esto, le cuestionamos si el gane ya estaba dado. “Se grabaron los tres finales, pero es más que obvio que se lo van a dar a alguno de ellos dos (Ferka o Jawy) porque son los consentidos de la chef y ella es la que manda en el jurado. Los otros chefs son los menos problemáticos y mejor se quedan callados para no entrar en conflicto. Quien se lo tenía que haber ganado era Rossana. Ella siempre fue muy buena”.

“Dicen que será Ferka, porque, de los dos, es la que más sabe de cocina. Para mí, que he podido trabajar en varias temporadas, esta ha sido la peor. Muchas trampas y cinismos”, señaló.

Le preguntamos el porqué Litzy, que fue una de las favoritas siempre, no llegó a la final nos comentó: “Ella también se dio cuenta de muchas injusticias y prefirió no echarle ganas y quedar como expulsada. Sabía que no ganaría porque había favoritismo”, concluyó.

