Zahie Téllez , ¿la chef en proceso? Sin cédula en gastronomía, pero da cátedra en la TV ¿Engañó a todos?

Zahie Téllez, una de las figuras más polémicas de MasterChef celebrity generaciones 2025, volvió a generar conversación, pero esta vez no por su forma de calificar los platillos de los concursantes, sino por sus estudios. En redes sociales, usuarios comenzaron a cuestionar su legitimidad como chef profesional, asegurando que no cuenta con una licenciatura en gastronomía, sino únicamente con diplomados y años de experiencia.

El tema estalló cuando una simple pregunta se volvió viral:

“¿Zahie Téllez tiene licenciatura en gastronomía?” La respuesta, arrojada por una consulta en inteligencia artificial y confirmada por la cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas, encendió la polémica.

¿Zahie Téllez no estudió gastronomía?

Según los registros oficiales, Zahie Téllez estudió Economía y Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y no cuenta con una licenciatura en gastronomía. Su formación culinaria se basa en diplomados y cursos avanzados.

Entre ellos destaca su paso por el ya desaparecido Instituto Gastronómico Letty Gordon en México. Posteriormente, complementó sus conocimientos con estudios en Italia en el Instituto Culinario Italiano para Extranjeros (ICIF), lo que ha sido clave en su estilo de cocina, el cual combina técnicas mexicanas y europeas.

A pesar de su ausencia de un título universitario en gastronomía, Zahie ha logrado posicionarse en el medio culinario, gracias a su experiencia práctica, lo que la ha llevado a ser reconocida para participar en medios de comunicación y dar asesorías gastronómicas. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para acallar las críticas.

En 2014, abrió su restaurante “José Guadalupe platos de cuchara” en el Mercado Roma de la CDMX, el cual cerró en 2017 lo cual ha sido duramente criticado.

¿Por qué en redes llaman a Zahie Téllez “chef en proceso”?

En medio de su controversial participación como jueza en MasterChef celebrity generaciones 2025, usuarios en redes sociales aprovecharon la revelación sobre sus estudios para señalarla y etiquetarla como “la verdadera chef en proceso”.

El apodo surgió como una referencia a su actitud exigente con los participantes del reality, sobre todo con el autonombrado “Chef en proceso”, el exparticipante Isaías, a quien en varias ocasiones desacreditó con frases como “eso no es cocina profesional” o “le falta técnica”.

Como siempre, en redes no perdonan, y ahora no falta quienes cuestionan su autoridad para emitir juicios en el programa de televisión, por no contar con una licenciatura en gastronomía, a pesar de que la acreditan sus otros estudios y sobre todo su experiencia, además de sus negocios exitosos ligados a la cocina por años. Aunque se ha defendido en otras ocasiones ante los ataques, esta vez Zahie Téllez no ha emitido ninguna declaración al respecto. ¿Será que ni vale la pena?

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al saber que Zahie Téllez no tiene licenciatura en gastronomía?

La crítica en redes sociales fue inmediata. Comentarios como “y yo pensé que mínimo era egresada del Cordon Bleu” o “tanta exigencia para alguien sin título” se volvieron frecuentes. Para muchos, fue una sorpresa descubrir que Zahie Téllez no tiene una formación universitaria en gastronomía, a pesar de su figura pública como experta en cocina.

Sin embargo, hay quienes salieron en su defensa, argumentando que la experiencia y la práctica en cocina pueden superar cualquier título. Además, recordaron que para ganarse el título de “Chef” como muchos reconocidos internacionalmente, se requiere mucho más que una licenciatura en gastronomía.

