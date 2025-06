¿Zahie Téllez maltrató a Rafa Polinesio en ‘MasterChef celebrity’? Influencer se sincera tras su salida

El pasado 15 de junio, Rafa Polinesio se convirtió en el décimo segundo eliminado de ‘MasterChef celebrity generaciones 2025’. A pesar de ser uno de los favoritos del público para llegar, al menos, al afamado Top 5, su fallo como líder en la prueba de salvación provocó su salida del concurso.

Una de las dudas que más surgieron tras su expulsión fue si había sufrido algún tipo de grosería por parte de la chef Zahie Téllez, quien funge como jueza en el show. Y es que varios exintegrantes, incluyendo al actual participante Plutarco Haza, han dicho que la experta en cocina, entre otras cosas, los ha insultado y tiene favoritismos.

Zahie Téllez / Redes sociales

¿Cómo fue la experiencia de Rafa Polinesio en ‘MasterChef celebrity generaciones 2025?

En una entrevista posterior a su eliminación, Rafa Polinesio comenzó hablando de lo mucho que se había esforzado por no ser de los primeros expulsados de ‘MasterChef celebrity´. De acuerdo con el influencer, cocinaba constantemente en su hogar, pues quería estar preparado para cualquier tipo de reto.

Asimismo, reconoció que su desempeño en el último programa no había sido el mejor, dejando ver que consideraba justa su salida, principalmente por el fallo que tuvo como líder en el reto de salvación.

Rafa Polinesio “Llegaba a mi casa, después de grabar, y me ponía a practicar. Practiqué de todo y eso ayudó a que no saliera ni en el primero, ni en el segundo, ni en muchos, hasta llegar al día de hoy. Me sorprendí de tanto cariño y que los chefs confiaran en mí. Yo creo que tuve un error súperclaro y eso fue permitir que mis compañeros hicieran platos súpercomplicados. En mi mente, nunca pasó que estuvieran muy largos (de preparar)”

Sobre el reto de eliminación, el creador de contenido aseguró que, si bien su caldo de res no estuvo mal, “le faltó potencia”, algo que impidió que su plato destacara sobre el de los demás.

“Yo lo sentí bien, pero, dentro de mí, sentí que le podía meter más potencia. Le agregué sal y eso subió los sabores, pero algo le faltaba. Incluso lo dijeron los chefs, pero bueno, ya no va a volver a pasar”, indicó.

Pese a todo, se dijo muy satisfecho con su participación y de haber salido justo en el programa que estuvo dedicado a la familia, pues no solo tuvo la oportunidad de cocinar con su amiga Raiza, también pudo reencontrarse, al menos de forma breve, con varios excompañeros como Luis Fernando Peña e Iram Mendiola.

¿Zahie Téllez trató mal a Rafa Polinesio en MasterChef celebrity? Esto dijo el influencer

Acerca de los tratos que recibió de los chefs, principalmente de Zahie Téllez, Rafa Polinesio sostuvo que todos los jueces lo trataron muy bien y hasta lo llegaban a felicitar por varias de sus preparaciones.

“Los chefs también (fueron muy buenos). A mí me encantaba que me visitaran en mi estación y que me dijeran y que si les gustaba. A mí me encantaba eso, siempre”, indicó.

Para finalizar, el influencer sostuvo que estar en este proyecto le dejó muchas cosas buenas, entre ellas, las amistades que llegó a formar con algunos de sus compañeros.

“Todo el proyecto es hermoso, es muy bonito, síganlo viendo, de verdad. En la final, yo voy a estar allí. Todos los episodios me los voy a echar. Gracias”, concluyó.

Tras la salida de Rafa Polinesio, quedan ocho celebridades en busca de ganarse el premio por el mejor cocinero de la temporada. Los participantes restantes son:

Herly Leslie Gallardo Bárbara Torres Carlos Quirarte Plutarco Haza Andrea Noli Dani Valle Ofelia Medina

Rafa Polinesio / Captura de pantalla

¿Quién es Rafa Polinesio, ahora exparticipante de ‘MasterChef celebrity generaciones 2025’?

Rafael Velázquez Espinosa, conocido artísticamente como Rafa Polinesio

Nació el 30 de enero de 1990, por lo que actualmente tiene 35 años.

Previo a comenzar su carrera en internet, estudió mercadotécnia en el Tecnológico de Monterrey.

Hace algunos años, lanzó su canal de YouTube ‘Los Polinesios’, en conjunto con sus hermanas, Karen y Lesslie.

En 2017, debutó como actor de doblaje en la película ‘Lego Movie’. Le dio voz a Lloyd Garmadon.

En 2024, participó en la competencia preliminar de la nueva temporada de ‘Exatlón México: Fuerzas Especiales’, siendo eliminado en el primer día.

Este 2025, entró a ‘MasterChef Celebrity generaciones’, formando parte del team ‘Milenials’.

