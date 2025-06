Luis Fernando Peña revela cómo es Zahie Téllez en ‘MasterChef celebrity': ¿Hay maltrato y favoritismo?

Luis Fernando Peña se convirtió en el décimo eliminado de ‘MasterChef celebrity generaciones’, el domingo 1 de junio. Pese a ser uno de los favoritos del público, el actor, quien pertenecía a los ‘Cassette’, no logró convencer a los jueces con el platillo que presentó en el reto de eliminación.

Una de las dudas que ha surgido a raíz de su salida ha sido el trato que recibió de los jueces, principalmente de Zahie Téllez, a quien han señalado de ser “grosera” con varios integrantes y tener favoritismo hacia Herly RG.

¿Por qué Luis Fernando Peña fue eliminado de ‘MasterChef celebrity generaciones’?

Durante el reto de salvación, Luis Fernando Peña y Leslie Gallardo hicieron equipo para preparar un plato que les ayudara a evitar el mandil negro. No obstante, las cosas no salieron como planearon y su platillo quedó sumamente salado, lo que los llevó al reto de eliminación.

Para tratar de mantener su lugar en la llamada ‘Cocina más famosa de México’, el protagonista de ‘Amarte duele’ cocinó un platillo con calabacitas. No obstante, la presentación dejó mucho que desear, pues se le olvidó quitar el molde de acero con el que intentó hacer la presentación de su platillo. A pesar de los malos comentarios que recibieron Carlos Quirarte, Plutarco Haza y Leslie Gallardo esto le restó muchos puntos. Fue como encontrar “un pelo en la sopa”, según algunos comentarios de los participantes.

Otros comentarios de los chefs a Luis Fernando fueron que a la salsa le faltó reducción. Además de esto, la chef Zahie Téllez fue especialmente dura con él, pues señaló que además las verduras estaban sobrecocidas y la salsa “carecía de sabor”. Estos errores técnicos provocaron su salida del concurso.

El resto de los integrantes, incluidos los jueces, lo despidieron entre lágrimas, dejándole ver el gran cariño que le tomaron a lo largo de su estancia en la competencia y lo mucho que lo van a extrañar.

¿Zahie Téllez maltrató a Luis Fernando Peña en ‘MasterChef Celebrity’?

Tras su triste eliminación, Luis Fernando Peña habló sobre su experiencia en ‘MasterChef celebrity’. En entrevista, el actor comenzó diciendo que cometió muchos errores durante sus últimas preparaciones.

“Hay reglas en la cocina que son imperdonables. Yo cometí un error grave. Dejar instrumento y querer levantar el plato, pues (no funcionó), ya lo dijeron los jueces. Ninguno de nosotros entramos a vivir la experiencia, queremos ganar. Quería cumplir un sueño. Me llevó mucho aprendizaje”, manifestó.

Sobre el trato que recibió de los jueces, especialmente de Zahie Téllez, mencionó que, si bien a veces eran estrictos, hicieron su trabajo en un ambiente de respeto y las evaluaciones fueron imparciales.

También puntualizó que Téllez, pese a las miradas que a veces le “echaba”, “jamás lo ofendió” y hasta señaló que, en caso de haber sido así, nunca se lo hubiera tomado personal. Sin embargo, dejó claro que solo estaba hablando desde su “experiencia” y no podía hablar por los demás.

¿Chef Zahie Téllez tiene favoritos en ‘MasterChef Celebrity’?

Sobre si Zahie Téllez tiene alguna clase de favoritismo, Luis Fernando Peña aseguró que no es así, pues ha sido testigo de que a todos los participantes han recibido regaños por igual.

“Son tres jurados y son los que deciden. Me queda claro que (mi salida) no fue unánime. Se ve que el chef Poncho no estaba de acuerdo, pero fueron mayoría. Que haya sido de que ‘esos son mis consentidos, no, es quien cocina mejor. A todos nos tocó zarandeada”, manifestó.

Pese a todo, dejó ver que, al menos para él, algunos integrantes que quedan también se valen del carisma para seguir en la competencia, algo que no considera malo, ya que “están en un concurso”.

Aunque sí intuyó que “un par de participantes”, aparentemente, han hecho trampa para continuar. Ejemplificó que, en su momento, alguien le prendió la cocina a Ofelia Cano después de que esta la había apagado, ocasionando que su platillo se sobrecociera. Si bien no mencionó nombres, quiso dejar en “tela de juicio” si fue sabotaje o descuido.

Para finalizar, se dijo muy agradecido por el cariño del público y resaltó que su experiencia en el show fue tan buena que, si se diera la oportunidad, volvería a entrar.

