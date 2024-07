Gustavo Adolfo Infante exhibe reclamo de Juan Osorio por críticas a Aventurera: Audio

Hace unos días se estrenó ‘Aventurera’ con Irina Baeva como protagonista, lo que generó opiniones divididas acerca del baile de la actriz en la puesta en escena.

Gustavo Adolfo Infante fue uno de los periodistas que dio su opinión acerca de su experiencia y comentó que desde su lugar no se veía bien, además de que el baile de la actriz rusa no era el mejor y se armó una polémica en torno al tema.

Juan Osorio se había enfrascado en un pleito por comentarios similares de Niurka y ahora le reclamó al conductor de ‘De primera mano’ por sus críticas a la obra y decir que además de regalar boletos, también anima a que sean los propios meseros quienes le echen porras a la protagonista para animar al público y hacer parecer que es un éxito.

Checa: Presentación de Shakira en la final de la Copa América causa polémica por playback y millonario costo

Irina Baeva es Aventurera / Twitter

Juan Osorio le reclama a Gustavo Adolfo Infante: “Qué pena me das”

En un audio expuesto por el periodista, se escucha al productor decir: “Muchas gracias por tu comentario Gustavo Adolfo, me encanta que estés tan atento y que pongo a todos los meseros y producción a aplaudir, que con 60 personas que según tú asistieron logre pagar la producción. Oye, ahí me prestas, si no me alcanza me prestas ¿no? Para que hables mejor, para que puedas criticar muy bien”.

Enojado, Juan Osorio continúa diciendo: “Qué lástima que vivas de esto mano, qué lástima que esa sea la manera de ganarse la vida, qué pena me das, yo que pensaba que realmente habías cambiado… mira, si tú quieres, sigue l*dr4ndo, digo, hablando. Discúlpame, hablando sobre el ‘mal proyecto’ de Aventurera, total, creo que todavía no me prestas dinero o estás perdiendo conmigo o estás ganando, pero qué manera de verdad de ganarse el dinero”.

Mira: Hijo de Adianez Hernández y Rodrigo Cachero fue hospitalizado de emergencia al sufrir un accidente

¿Qué le contestó Gustavo Adolfo Infante a Juan Osorio?

A través de su canal de YouTube, el periodista también expuso el audio de la respuesta que le dio al productor luego del mensaje que recibió. “Hola Juan, buenas noches... Entonces si te parezco tan poca cosa y no te interesa lo que digo, pues no pasa nada ¿no?”

En su respuesta, el periodista continuó: “Yo creo que acabas de dar en el clavo, dijiste ‘yo me lo gano haciendo telenovelas’, a lo mejor ese fue el error ¿no? Que esta es una obra de teatro. Buenas noches”.

Puedes ver: La casa de los famosos México 2: Mariana Echeverría es la décima confirmada del polémico reality

Juan Osorio defiende Aventurera / Twitter

En vivo, Gustavo continuó replicando y dejó claro que él es prensa libre y puede ejercer su opinión. “Lo que estoy criticando es desde mi personal punto de vista, un desarrollo muy mediocre, ahorrándote pesos y centavos para una producción como ‘Aventurera’… si Juan Osorio pretende competir con cualquier obra de teatro en este país, no está en las condiciones”, concluyó.

Por su parte, Irina Baeva ha confesado que las críticas han sido complicadas de llevar porque también es un ser humano, pero continuará trabajando para ser una gran ‘Aventurera’: “

Es muy fácil hablar cuando ni siquiera has comprado tu boleto, cuando ni siquiera has venido aquí a sentir esa energía, a sentir ese entusiasmo, a sentir la pasión con la que hacemos nuestro trabajo. Agradezco todas las opiniones y todas las críticas, aprendí mucho de eso y lo tomo mucho como motivación, como un motor para seguir mejorando y seguir creciendo”, indicó en el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’