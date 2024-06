Dulce nos confesó: “Tuve cáncer y pérdida de memoria. ¡No tuve miedo a m0rir!”

Hace dos meses, la cantante Dulce fue sometida a una cirugía en la que le extirparon un riñón, ya que ahí estaba alojado un tumor. Al principio lo declararon benigno, pero no lo era. Ahora nos revela lo mal que la pasó y cómo se recupera del trance.

Dulce / Facebook: Dulce

Dulce revela que tuvo cáncer

“Sigo en recuperación. Ya no tengo ningún malestar. Quedé encantada de la vida. Con 52 kilos. La ropa me queda de maravilla. Volví a tener cintura”, dijo.

“Ese tumor me hacía ver gorda porque pesaba dos kilos y medio. Fue como si me sacaran un hijo. Era grande y maligno. Bendito Dios estaba encapsulado. Por eso no generó infección en mi cuerpo ¡Era cáncer! Pero estaba ‘encerrado’”, agregó.

Dulce / Instagram:@dulcelacantante

¿Cuál fue el tratamiento de Dulce tras padecer cáncer de riñón?

“No tuve quimioterapias. No tomo medicina. Ya no me duele nada. Tengo gran salud. Me he recuperado porque no tomo, no fumo, no parrandeo”, mencionó.

“Antes de enterarme tuve pérdida de memoria. De pronto tomaba mi celular y no recordaba el nombre de a quién iba a llamar. Veía la lista de contactos y no recordaba a las personas. Tuve miedo”, dijo.

Francisco Mancera

Dulce fue hospitalizada de emergencia

“Después, por un dolor de estómago, llegué al hospital de emergencia. Dos semanas me tuvieron haciéndome estudios y a pura agua y gelatina. Todos los días me sacaban sangre. Fue muy doloroso. Tenía un catéter en el cuello para pasarme no sé qué cosa. Solo quería que eso terminara rápido”, dijo.

Dulce / Instagram: @dulcelacantante

“Me comentó el doctor que olvidaba las cosas por algo que producía el tumor en el riñón. Pero no era tan alarmante. Agradecí porque ya estaba en manos de un especialista y principalmente de Dios”, agregó.

“Cuando me dijeron que era maligno, no tuve miedo a morir. Soy muy creyente y sé que el día que yo me vaya me van a recibir mis padres. Volver a verlos sería para mí una felicidad. Pero ese valor que tengo no me da derecho de largarme de este mundo y dejar a mi familia sufriendo. Mi testamento ya lo tengo pero le hice ajustes para dejar todo en orden”. Dulce

“Yo ya viví. Ya estoy hecha. Amé. Tengo una hija, un nieto. La vida a mí no me debe nada. Yo sí le debo a mi familia mi presencia, mi cariño, mi protección. Eso hace que uno se detenga, que reflexione. Que le eche todos los kilos”, reveló.

Dulce / Facebook: Dulce

“Tenía que ir a revisión al mes. Ya acudí. Debo regresar a los tres meses, a los seis y al año. El doctor me dijo que estoy en perfectas condiciones. Lo que sigue es pura prevención. Hay millones de personas que viven con un solo riñón. Yo soy sobreviviente. ¡Ya estoy bien curtida!”, finalizó.

