Famoso cantante sufre infarto en pleno restaurante y es hospitalizado de emergencia: ¿Quién es?

Fue en el mes de agosto, que el actor español Jesús Lozano, sufrió un infarto mientras representaba una obra en pleno escenario. La rápida intervención del equipo médico, logró salvarle la vida, pues fue estabilizado en ese momento.

Ahora, la noche del 11 de diciembre, una velada que aparentemente transcurría con normalidad, terminó en un momento de angustia y preocupación para miles de fanáticos. Ante la mirada de los presentes, el líder de reconocida banda sufrió un infarto en pleno restaruante, por lo que se tuvo que ser evacuado de inmediato y trasladado a un hospital. ¿Quién es y cuál es su estado de salud?

Pixabay

¿Qué famoso cantante sufrió un infarto en pleno restaurante?

La visita de Joaquín Levinton, vocalista de la famosa agrupación Turf, a un restaurante-bar transcurría con normalidad, hasta que la molestia del intérprete se hizo evidente.

El cantante comenzó a sentir un fuerte malestar en el pecho. Inmediatamente, según reportes de La Nación, los comensales del restaurante “El Timón”, se dieron cuenta de lo sucedido y lo socorrieron.

Según lo informado por la propia banda a través de sus redes sociales, se activó rápidamente el protocolo de emergencia, solicitando la asistencia del SAME (Servicio de Atención Médica de Emergencia) para trasladar a Levinton al Hospital Fernández, uno de los centros médicos más reconocidos de Buenos Aires. Aunque en ese momento la situación generó gran preocupación entre los asistentes, nadie sabía con exactitud la gravedad del cuadro de salud del artista.

Te puede interesar: Querido actor de “Papá soltero” sufre un “infarto” en plena función de teatro, VIDEO

@mario_moray JOAQUIN LEVINTON SUFRIÓ UN INFARTO El líder de #Turf se encuentra estabilizado aseguró el titular del SAME, Alberto Crescenti. Está internado en el HospitalFernández. #JoaquínLevinton sufrió un fuerte dolor en el pecho y se descompensó mientras daba un show en Palermo. ♬ sonido original - 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮

¿Cuál es el estado de salud del cantante Joaquín Levinton, tras sufrir infarto?

Tras ser ingresado al hospital, Joaquín Levinton fue sometido a una serie de estudios médicos. Fue entonces cuando los médicos confirmaron que el cantante había sufrido un infarto y que era necesario un procedimiento inmediato para tratar su condición.

Según el comunicado de la banda, Levinton recibió con éxito la colocación de un stent, un dispositivo utilizado para desbloquear las arterias y permitir el flujo sanguíneo adecuado.

El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación. Comunicado de la banda Turf

Aunque el comunicado ofreció un panorama más alentador respecto a la salud de Levinton, la incertidumbre no tardó en crecer cuando diversos medios de comunicación argentinos comenzaron a informar que el cantante estaría en terapia intensiva, lo que desató nuevas especulaciones sobre su estado real.

Sin embargo, hasta el momento no ha habido confirmación oficial sobre si Levinton se encuentra en una unidad de cuidados intensivos.

Mira: Fallece cantante en el escenario a los 30 años frente al público durante concierto; estas fueron las causas

Comunicado de la banda Turf, sobre salud de Joaquín Levinton / IG: turfoficial, redes sociales y canva

¿Quién es Joaquín Levinton y cuál es su trayectoria?

Joaquín Levinton, de 51 años, es un reconocido cantante y líder de la influyente banda Turf, es una de las figuras más admiradas y representativas de la música argentina. Su estilo único, su voz inconfundible y su presencia en el escenario han dejado una huella imborrable en la historia del rock nacional. A lo largo de su carrera, ha logrado fusionar géneros como el pop, el rock y la música electrónica.

Turf debutó con su primer álbum “Turf”, que rápidamente llamó la atención en la escena musical. Sin embargo, fue con su segundo disco, “El poder de la música”, lanzado en 1997, cuando la banda alcanzó una mayor visibilidad.

Lejos de dedicarse a un solo estilo, Levinton ha explorado diferentes caminos musicales, participando también en proyectos paralelos. En sus discos más recientes, su música ha incorporado influencias del pop y hasta del indie, lo que ha permitido que su audiencia siga expandiéndose.

Tal vez te interese: Dr. Shenka: Panteón Rococó revela el estado de salud de su vocalista el 18 de junio tras sufrir preinfarto