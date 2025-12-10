Él es Robe Iniesta, la leyenda del rock en español y líder de Extremoduro, que murió a los 63 años

Las redes sociales siguen de luto. Y es que, a casi una semana de la muerte del actor Eduardo Manzano, se confirma el deceso de Robe Iniesta, un músico que es considerado una leyenda del rock en español y líder de la banda Extremoduro, a los 63 años.

¿De qué murió Robe Iniesta, leyenda del rock en español y líder de Extremoduro?

La muerte de Robe Iniesta fue confirmada mediante un comunicado compartido en su cuenta de Instagram. En el mensaje, se menciona que perdió la vida este miércoles 10 de diciembre.

En redes lamentaron el hecho, rememoran un poco de su carrera artística y se asegura que, además de “un gran músico”, siempre fue un “gran ser humano” que siempre trató de ayudar a todos.

“Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones. Pero por encima de todo esto, hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional y persona”, se lee.

Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso. Algunos teorizan que se debió a complicaciones derivadas de su avanzada edad. No obstante, nada está confirmado aún.

Aunque no se tenía conocimiento de que tuviera alguna enfermedad crónica, sí enfrentó diversas complicaciones médicas. Tan solo en diciembre de 2023, canceló parte de su gira tras sufrir tromboembolismo pulmonar, un tipo de embolia pulmonar.

¿Quién fue Robe Iniesta, leyenda del rock en español y líder de Extremoduro?

Roberto Iniesta Ojea, mejor conocido simplemente como Robe Iniesta, fue un cantante, escritor y guitarrista de origen español. Nació el 16 de mayo de 1962. Tenía 63 años al momento de su muerte.

Antes de dedicarse a la música, Roberto estuvo en varios empleos, incluyendo la albañilería y encargado en diversos negocios. En 1987, justo a los 25 años, fundó Extremoduro, banda que lo ayudó a consolidarse como toda una leyenda en el rock en español.

Durante los 90 y 2000, sacaron varios álbumes exitosos y lograron la fama gracias a su estilo definido por muchos como “transgresor” y “poético”.

Con el paso de los años, la dinámica entre los integrantes se volvió cada vez más difícil. Según testimonio de externos, el carácter “perfeccionista” de Robe habría influido en esto. En 2019, anunciaron una gira de despedida.

El artista también desarrolló su carrera en solitario. Si bien era muy hermético en cuanto a su vida privada, se sabía que estaba casado con Bibi Vázquez y tuvo dos hijos.

¿Qué artistas han muerto hasta este 10 de diciembre de 2025?

Los primeros días de este diciembre de 2025 se han caracterizado, entre otras cosas, por la muerte de diversos artístas. Si bien la más notable fue la de Eduardo Manzano, otros famosos también dijeron adiós recientemente. Aquí te dejamos algunos y la causa:

Eduardo Manzano (4 de diciembre): La causa fue un paro respiratorio.

(4 de diciembre): La causa fue un paro respiratorio. Conrado Osorio (27 de noviembre): Si bien su muerte se suscitó a finales de noviembre, fue hasta principios de diciembre que se hizo oficial. Se desconocen las causas.

(27 de noviembre): Si bien su muerte se suscitó a finales de noviembre, fue hasta principios de diciembre que se hizo oficial. Se desconocen las causas. Fernando Meza (2 de diciembre): Se desconocen las causas.

(2 de diciembre): Se desconocen las causas. Elías Breeskin, hermano de Olga Breeskin (primeros días de diciembre): Se desconoce la fecha exacta, pero se refirió a que fue a principios de diciembre. No se saben las causas y se reportó que su cuerpo fue encontrado hasta tres días después de su deceso.

