Secuestran a reconocida influencer mientras transmitía en vivo y la asesinan frente a sus seguidores

La historia vuelve a repetirse, pero ahora en un escenario todavía más brutal. Las redes sociales están encendidas luego de que se diera a conocer el secuestro y asesinato de una famosa influencer en plena transmisión en vivo, un caso que recordó inmediatamente la tragedia de Valeria Márquez en México, quien perdió la vida mientras hacía un live desde su salón de belleza en mayo de 2025. Sin embargo, lo ocurrido en África elevó la alarma mundial ¿los creadores digitales están en peligros?

Valeria Márquez: Imágenes del salón donde fue asesinada en vivo por TikTok estremecen a Jalisco / Captura de pantalla

¿Cómo fue el secuestro en vivo de la influencer Mariam Cissé durante su transmisión en TikTok?

El ataque ocurrió el 6 de noviembre, cuando la influencer transmitía desde una feria local en Tonka. La transmisión avanzaba con normalidad hasta que varios hombres armados irrumpieron en el lugar y, sin ocultarse, subieron directamente al escenario. La gente conectada en TikTok creyó por un instante que se trataba de una falla técnica, pero la escena tomó un giro aterrador cuando los sujetos obligaron a Mariam a descender del estrado.

Los primeros reportes indican que los agresores, presuntamente miembros del grupo yihadista JNIM, vinculado a Al Qaeda, la acusaron en ese momento de “traición”. Testigos afirmaron que los hombres aseguraban que la joven entregaba información al ejército, aunque su familia ha negado rotundamente esa versión. En medio del caos, la subieron a una motocicleta y la llevaron a un rumbo desconocido.

La transmisión se cortó enseguida. Miles de espectadores quedaron confundidos, pensando que se trataba de una desconexión momentánea. Sin embargo, la familia confirmó poco después que la joven había sido secuestrada.

¿Por qué acusaron a Mariam Cissé de colaborar con el ejército y qué dijo su familia sobre el supuesto vínculo?

La acusación central fue que Mariam compartía información sensible con soldados malienses. No obstante, su familia desmintió por completo cualquier relación directa con el ejército. Explicaron que ella únicamente difundía mensajes de apoyo en redes sociales y que su contenido siempre estuvo enfocado en motivar y brindar esperanza, sobre todo a los jóvenes.

Su hermano, devastado por lo ocurrido, declaró a los medios locales una frase que ha dado la vuelta al mundo por su dolor y claridad:

“Ella no hizo nada malo, solo hablaba con esperanza y apoyaba a los soldados que protegen al pueblo”. Hermano de Mariam Cissé

A pesar de que la familia denunció el secuestro de inmediato, las autoridades no lograron localizar a la creadora de contenido a tiempo. El grupo armado ya tenía planeada la ejecución pública.

¿Cómo ocurrió la muerte de Mariam Cissé frente a su familia y testigos en la Plaza de la Independencia de Tonka?

Al día siguiente del secuestro, los agresores llevaron a Mariam hasta la Plaza de la Independencia de Tonka, un sitio concurrido donde la obligaron a arrodillarse frente a decenas de personas aterrorizadas, incluida su propia familia, que fue forzada a presenciar la escena.

Su hermano relató que antes de dispararle, los atacantes insistieron en que había cometido “traición” por hablar bien de los soldados. Nadie pudo intervenir por miedo y porque los hombres estaban fuertemente armados.

Vecinos contaron que algunos habitantes lograron grabar fragmentos del terrible momento, aunque muchos de esos videos fueron eliminados por miedo a represalias.

Los atacantes huyeron tranquilamente después del crimen, sin que ninguna autoridad se acercara para detenerlos, lo que ha desatado críticas sobre la falta de seguridad en la zona y la nula protección para quienes expresan opiniones públicas.

¿Quién fue Mariam Cissé y por qué su asesinato en Mali generó tanta indignación en redes sociales?

Mariam Cisse era una figura importante en TikTok, con más de 90 mil seguidores, donde se había ganado el cariño del público por sus mensajes de unidad, fuerza y orgullo nacional. En muchos de sus videos aparecía usando prendas militares como gesto simbólico de apoyo a las tropas que defienden al pueblo de Mali.

Su contenido inspirador se convirtió en un refugio emocional para miles de jóvenes. Por eso su muerte no solo provocó conmoción local, sino también un movimiento digital que exigió justicia bajo los mensajes: “Justicia para Mariam” y “Tu voz no será silenciada”.

Tras su asesinato, las autoridades anunciaron una investigación; sin embargo, hasta el momento no hay detenidos ni una identificación oficial de los responsables, a pesar de los señalamientos contra el grupo JNIM.

El cuerpo de la influencer fue velado en una ceremonia íntima, adornada con flores, fotografías y mensajes de esperanza, tal como ella solía compartir en vida.