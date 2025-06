¿Valeria Marquez estaba embarazada cuando la asesinaron? Vivian rompe el silencio: “Iba a ir a ver al doctor”

El asesinato transmitido en vivo de Valeria Márquez paralizó a las redes sociales el 13 de mayo. En las plataformas digitales muchos internautas señalaron a Vivian de la Torre como sospechosa pues, a pesar de que eran amigas muy cercanas, en el pasado habían estado distanciadas.

La noche del viernes 6 de junio Vivian fue entrevistada en el canal de YouTube de Mafian TV. En la conversación la joven reveló por qué Valeria Márquez venía de otro lugar y regresó a Zapopan el día de la tragedia. ¡Reveló que esa mañana vio a su doctor! ¿Estaba embarazada?



¿Valeria Márquez estaba embarazada cuando la asesinaron?

El pasado 22 de mayo, a través de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani reveló que Valeria Márquez habría sido envenenada previo a ser acribillada. De acuerdo con el argentino, la actitud presuntamente lenta de la joven habría levantado rumores:

“Valeria Márquez, dicen que estaba embarazada, dicen que estaba envenenada por un café que le dio la amiga, no el que recibió, una taza que tomó antes, dicen que tenía sedantes. Vieron que Valeria no tenía voluntad, puede ser... Valeria no tuvo voluntad de irse, de protegerse o de ponerse detrás del escritorio” Javier Ceriani

Ahora, el 6 de junio, Vivian, amiga de Valeria Márquez habló acerca del estado de salud de la influencer. ¿Estaba embarazada?

Si bien, no habló de los rumores que apuntaban a un envenenamiento y a un embarazo, reveló que su amiga el día de su trágico final fue a visitar a su doctor, pero no porque estuviera embarazada.



¿Por qué Valeria Marquez fue a ver a su doctor en la mañana del 13 de mayo, día en que la asesinaron?

Vivian reveló detalles del último día de Valeria Márquez:

“Valeria no estaba en Guadalajara. Estaba en otro lado. Estaba de fiesta. Yo investigué que ella venía de otro lugar y que andaba cruda ese día. El dolor de cabeza que mencionaba en su en vivo era porque no estaba en su casa”, relató Vivian.

Vivian explicó que Valeria había viajado a otro lugar antes de regresar a Zapopan para realizarse una cita médica con su doctor. La razón fue que iba a cambiarse los implantes del busto.

“Ella regresó a Zapopan porque tenía una cita con su doctor en la mañana. Se iba a cambiar los implantes del busto. Yo iba a acompañarla, pero no alcancé a ir por cuestiones de tráfico.” Vivian

Por último, Mafian TV le preguntó a Vivian si Valeria se refería a ella cuando en el en vivo dijo: “Yo te dije que me cuidaras y la neta, pues me dijiste que no podías.”

Vivian aclaró que Valeria Márquez no se refería a ella en esa respuesta. Pues el doctor le dijo que no podía convivir con personas que consumieran vape antes de la cirugía de su busto.

(Yo) no podía estar cerca de mí porque yo fumo vape, y su doctor le había puesto restricciones muy específicas. Vivian



Así lo dijo Vivian: