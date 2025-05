¿Valeria Márquez y Vivian de la Torre eran más que amigas? Rumores explotan en redes

La trágica muerte de la influencer mexicana Valeria Márquez sigue generando una ola de teorías en redes sociales. A una semana del fatídico 13 de mayo, cuando Valeria fue asesinada a tiros mientras hacía una transmisión en vivo desde su estética en Zapopan, miles de internautas buscan respuestas.

Y ahora, la atención ha girado hacia una figura clave en su vida: Vivian de la Torre, su amiga más cercana... ¿o algo más?

Mientras las autoridades de Jalisco hacen investigaciones del crimen, en redes sociales se ha desatado una avalancha de especulaciones.

Algunos usuarios no solo han acusado a Vivian de tener algún tipo de responsabilidad en el ataque —por insistirle a Valeria que se quedara en el local y por haber enviado un misterioso regalo poco antes del asesinato—, sino que ahora también circula una teoría que apunta a una relación sentimental oculta entre ambas.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que Vivian de la Torre está bajo investigación por el asesinato de Valeria Márquez. / Instagram

Video muestra a Valeria Márquez y a Vivian de la Torre muy cariñosas

Todo comenzó cuando una cuenta de TikTok rescató un video de una transmisión en vivo en la que se ve a Valeria visiblemente afectada por el alcohol, mientras comparte un momento íntimo con Vivian. En el clip, la influencer le da besos y abrazos a su amiga, quien en tono juguetón se presenta como “su novia, su esposa, su mejor amiga”.

El video, que rápidamente se volvió viral, dejó a muchos con la duda: ¿eran solo amigas o había algo más entre ellas?

“Me van a decir que estoy loca, pero ahí hay más que una simple amistad”, comentó una usuaria. Otra agregó: “Se ven como pareja, no como amigas”. Sin embargo, no todos están convencidos de esta teoría: “Mis amigas y yo también somos cariñosas, no significa que seamos pareja”, escribió otra joven, defendiendo que la cercanía entre mujeres no necesariamente implica un vínculo amoroso.

¿Qué ha dicho Vivian de la Torre sobre la polémica con Valeria Márquez?

Ante el aluvión de comentarios y señalamientos, Vivian rompió el silencio en sus redes sociales. Molesta, respondió a quienes la acusan de “poner” a Valeria en una trampa:

“Les pido que dejen de hablar en base al morbo y a querer estar comparando gente, porque Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla”. Aunque la joven ha intentado aclarar su postura, los rumores no han cesado. Al contrario, su actitud en el video ha sido criticada por mostrarse “fría” mientras Valeria estaba vulnerable, lo que ha alimentado aún más las dudas sobre la verdadera naturaleza de su relación.

Vivian de la Torre junto a Valeria Márquez en un live, donde la influencer admite estar ebria.

Valeria Márquez: Estatus del caso de su asesinato al 20 de mayo de 2025

Las autoridades de Jalisco continúan con las indagatorias sobre el asesinato de Valeria Márquez. De acuerdo con declaraciones recientes del gobernador Pablo Lemus, las cámaras del C5 lograron registrar el escape de los presuntos responsables, quienes huyeron en una moto y un coche blanco que ya están siendo localizados. Hasta ahora, se han establecido dos posibles 3 líneas de investigación, pero no se han revelado detalles.

