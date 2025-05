Valeria Márquez: ¿Quiénes son los 3 involucrados en la muerte de la influencer asesinada en vivo?

La muerte de Valeria Márquez continúa dando de qué hablar. Durante la tarde del pasado martes 13 de mayo, la joven estaba haciendo una transmisión en vivo desde su estética en Zapopan, Jalisco, cuando una persona desconocida entró y le disparó en múltiples ocasiones.

Si bien la policía sigue investigando el hecho y aún no hay detenidos en el caso, en redes sociales han surgido especulaciones sobre quiénes pudieron haber sido los culpables del hecho. Hasta el momento, se tienen a tres personas en la mira:

Erika

Vivian de la Torre

Exnovio de Valeria Márquez (aun sin identificar)

Valeria Márquez / Redes sociales

Te podría interesar: Valeria Márquez: Surge otra escalofriante versión sobre la muerte de la influencer asesinada en vivo

¿Quién es el exnovio de Valeria Márquez?

Hasta el momento, no se ha dado con la identidad del exnovio de Valeria Márquez. No obstante, hace algunos meses, la influencer lo señaló como responsable, en caso de que algo le pasara a ella o a su familia.

A través de redes sociales, la propia Márquez compartió una captura de una conversación que habría tenido con su ex, en los que, presuntamente, este la amenaza. Aparentemente, al hombre le molestaba que los fans le regalaran cosas a la joven.

“Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ‘ex’. Y hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia, esa persona. Hasta si me tengo que salir de la ciudad”, manifestó Valeria en aquel entonces.

Tras la muerte de la creadora de contenido, se señaló al periodista deportivo Jesús Hernández ‘El Chuyón’ como el exnovio de la joven. No obstante, Hernández aclaró que esta información era falsa y hasta sostuvo jamás haber tenido contacto con ella.

Valeria Márquez / Redes sociales

No te pierdas: Valeria Márquez: El desolador estado de su estética tras su asesinato; sus seguidores le dedican memorial

¿Quién es Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez?

Vivian de la Torre es una influencer que fue muy cercana a Valeria Márquez. En su momento, otra amiga de la occisa reveló que Vivian y Valeria habían peleado hace algunos meses, reconciliándose de manera extrañamente rápida.

Durante la transmisión en vivo de Valeria, la creadora de contenido le habría dicho que se quedara en la estética, pues le iba a llegar un regalo muy costoso y quería ver su reacción.

Pese a que Márquez deseaba irse, se quedó en el local a esperar a su amiga, quien le habría dicho que llegaría en una hora.

Si bien Vivian ha negado tener participación en los hechos y hasta sostiene que Valeria era como una “hermana”, muchos han sospechado de ella, principalmente después de que se viralizara un video en el que la propia Vivian graba a Márquez en estado de ebriedad, algo que, para muchos, sería una señal de que no la apreciaba tanto como dice.

Vivían no quería que Valeria apagara el live para ver cuando la mataran, la hizo esperar xq le mando café y un regalo y así el asesino tuviera tiempo de llegar y hacerlo mientras estaba en el live hija d perraaaaaaa pic.twitter.com/CYILL0hh6z — ThuBrujita🔮 (@TuuBrujita) May 14, 2025

¿Quién es Erika, la mujer que acompañó a Valeria Márquez al momento de su muerte?

Erika es la mujer que fue testigo de la muerte de Valeria Márquez. No se tiene mucha información sobre ella más que era una empleada en la estética de la influencer. Al igual que Vivian, le habría insistido para que se quedara en el local.

“Me marca Erika y me dice: ‘Oye bebé, es que te traen algo, pero te lo quieren entregar a ti’”, se escucha decir a Valeria momentos antes del crimen.

Por si esto fuera poco, muchos consideran anormal su reacción, ya que, en lugar de asustarse o pedir ayuda, simplemente se limitó a interrumpir la transmisión.

Según Vivian, la joven tomó esta decisión para que la gente no viera a Valeria en “ese estado”. No obstante, usuarios continúan sospechando de ella y hasta creen que estaría “coludida” con De la torre.

Si bien no hay detenidos por lo sucedido, el Fiscal de Jalisco aseguró que no se “descartará” nada en las investigaciones, lo que siguiere que Erika, Vivian y el ex de Valeria podrían ser sospechosos legalmente.

Mira: Valeria Márquez: Aseguran que rostro del asesino de la influencer aparece en video de su muerte ¿Es real?’