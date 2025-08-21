Xava Drago participó en La voz México y nadie se volteó ¿manipularon su participación? él reveló la verdad

En 2014, Xava Drago se subió al escenario de La voz México con una interpretación que estremeció al público… pero no a los jueces. Nadie se volteó. Años después, el vocalista de Coda reveló el de tras de su participación con lujo de detalle. Tras su fallecimiento el 21 de agosto de 2025, su testimonio cobra nueva fuerza: ¿qué fue lo que reveló? ¡Entérate!

Muere Xava Drago hoy 21 de agosto / IG: @xavacoda

¿Cómo fue la participación de Xava Drago, vocalista de Coda, en ‘La voz México’?

En 2014, durante la cuarta temporada de La voz México, Xava Drago, vocalista de la legendaria banda de rock Coda, se presentó en las audiciones a ciegas con una interpretación poderosa de su éxito “Aún”. A pesar de su trayectoria de más de 25 años, ninguno de los coaches como Julión Álvarez, Yuri, Laura Pausini y Ricky Martin, que en ese momento participó en esa edición, giró su silla.

El momento fue tan impactante que Ricky Martin reconoció públicamente a Xava Drago como el vocalista de Coda, lo que provocó una ovación del público. La escena quedó grabada como una de las más emotivas y polémicas del programa.

¿Qué dijo Xava Drago tras su audición fallida en ‘La voz México’?

Después de su participación, Xava Drego compartió sus impresiones en una entrevista con Notimex:

“Estoy muy contento con lo que he logrado, la gente de Televisa me trató increíble y a los que no les gustó mi trabajo fueron a los jueces”. Xava Drago

Además, desmintió los rumores sobre un supuesto pago por aparecer en el programa. Pero fue hasta tres años después, en el pódcast Negro pasión, donde reveló detalles desconocidos sobre cómo fue invitado y lo que realmente ocurrió tras bambalinas.

¿'La voz México’ usó a Xava Drago para subir el rating? Esto reveló el vocalista de Coda

En el pódcast, Xava Drago relató que fue contactado por un viejo conocido que trabajaba en la producción del programa. Le ofrecieron participar en siete episodios, asegurándole que llegaría a la final, aunque no ganaría. El objetivo era sumar “gente experimentada” para subir el rating, ya que los concursantes eran “muy verdes”.

Xava Drago “Me dice: ‘Te ofrecemos siete programas, vas a llegar a la final pero no vas a ganar. Necesito que le eches mucha experiencia en el rollo’. Yo estaba por lanzar un disco solista y promocionando la reunión de Coda, así que me convenía”

Sin embargo, desde el inicio hubo problemas. El arreglo musical de “Aún” fue modificado sin consultarlo, convirtiendo la balada en una versión acelerada que no reconocía. Cuando intentó proponer otra canción, el director musical se negó.

“Era un arreglo que de plano no hallo. Les propuse otra rola y me dijeron que no, que así estaba planeado”, explicó.

El vocalista de Coda, Xava Drago, dejó huella con temas como “Veinte para las doce” y “Tócame”. / X

¿Cuál fue la verdad detrás de la participación de Xava Drago en ‘La voz México’?

La situación se tornó aún más tensa cuando, a la una de la mañana, llamaron a Xavo Drago para firmar el contrato. Al leerlo, descubrió una cláusula que le exigía entregar el 75% de sus ganancias durante cinco años si su carrera despegaba tras el programa. Esto incluía merchandising, composiciones, presentaciones y cualquier uso de su nombre.

“Yo le dije: ‘¿Sabes qué? Gracias, pero no gracias’” Xava Drago

A pesar de todo, el vocalista de Coda decidió presentarse en el programa. Sabía que su participación sería polémica, pero también que era una oportunidad de visibilidad. Lo que no esperaba era que los jueces fueran informados de su identidad y, aún así, decidieran no voltearse.

“Pasaron con los jueces y les dijeron: ‘Es el de Coda’, pero no se van a voltear porque no firmó” Xava Drago

El videoclip donde Xava Drago revela la verdad sobre su audición en La voz México se corta justo en el momento más crucial, dejando muchas preguntas sin respuesta. Hoy, esa vivencia se ha vuelto viral y genera intensos debates en redes sociales.