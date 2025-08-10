Xava Drago, vocalista de Coda, comparte una triste noticia con sus fans en medio de su lucha contra el cáncer

El vocalista de la icónica banda mexicana Coda, Xava Drago, ha conmovido a sus seguidores con un mensaje profundamente emotivo compartido en sus redes sociales. Tras una dura batalla contra el cáncer gástrico, Xava reveló que, lamentablemente, los tratamientos ya no han tenido éxito y que los médicos han agotado las opciones para continuar con su recuperación. Este comunicado ha generado una ola de apoyo y solidaridad entre la comunidad musical y sus fans.

Xava Drago, vocalista de Coda lanza mensaje de despedida

En un texto lleno de gratitud y sinceridad, Xava Drago expresó:

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí.” Xava Drago

El cantante no dejó de lado a sus seres queridos y colaboradores:

“Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles.”

A pesar de las dificultades, Xava dejó un mensaje de esperanza y compromiso con su arte:“Lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas.”

El cantante no dejo claro qué tipo de material se refería sin embargo sus palabras fueron un duro golpe para sus fans, quienes todavía envían su mejores deseos de mejora en salud de Xava Drago.

“Querido Xava, gracias a ti. Tu eres el ángel musical que nos ha acompañado y lo seguirá siendo por el resto de nuestros días. Tu música me alegra el alma, incluso en mis días más difíciles, siempre me levanta el ánimo. Particularmente te sigo desde “Enciendelo”. Eres un guerrero, sigue luchando por favor. Te queremos eternamente”, escribió un fan.

¿Qué le pasó a Xava Drago del grupo Coda?

El diagnóstico de que regresó el cáncer ha obligado a la familia de Xava Drago, vocalista del grupo Coda, a buscar ayuda económica,ya que el tratamiento recomendado por los médicos tiene un costo de 100 mil pesos. La petición fue hecha pública el 20 de mayo por su esposa, quien a través de Facebook escribió:

“Amig@s míos, como ya sabrán estamos pasando por una situación difícil respecto a la salud de Xava Drago, la voz de CODA. El cáncer volvió de una manera muy agresiva y los médicos están sugiriendo un tratamiento novedoso que le puede ayudar muchísimo a mejorar (...) les pido su apoyo para que él lo pueda tomar.” Familia de Xava Drago

Para facilitar las donaciones, se difundió un número de cuenta a nombre de Salvador Aguilar Hurtado, mismo que ha sido replicado por amigos del medio artístico y seguidores del cantante. Esta campaña solidaria busca reunir los fondos lo antes posible, ya que el estado de salud del vocalista ha sido descrito como “de vida o muerte”.

¿Quién es Xava Drago?

Xava Drago, cuyo nombre es Salvador Aguilar, es considerado una de las mejores voces del rock mexicano. Su carrera musical abarca más de 35 años, en los cuales ha sido cantante, compositor y autor. Además de su trabajo con la banda de rock Coda, ha lanzado proyectos en solitario como el álbum “Quinto Sol”, una producción con 13 canciones originales que reflejan su evolución artística.

El grupo Coda fue fundada en 1989 y rápidamente se posicionó como una de las bandas más importantes del rock en español. Su estilo combina elementos de rock melódico, hard rock y power metal. Xava Drago se unió como vocalista y se convirtió en el rostro y voz más reconocible del grupo.

Entre los temas más populares que interpretó con la banda de rock Coda se encuentran:

“Aún”

“Veinte para las doce”

“Eternamente”

“Tócame”

“Te extraño”

“Murmullo”

“Corazón inconforme”

Estos temas no solo marcaron una época, sino que siguen siendo coreados por generaciones de fans del rock en español como:

Caifanes

Soda Stereo

Héroes del Silencio

Maná

El Tri

Miguel Mateos

Enanitos Verdes

Además de su trabajo con el grupo Coda, Xava ha participado en tributos y colaboraciones con otros artistas del género. En 2021, lanzó el disco “Tributo”, donde rindió homenaje a grandes figuras del rock latinoamericano.

Fuera de los escenarios, Xava está casado con Ela Corez, quien ha sido una figura clave en su vida personal y profesional.

