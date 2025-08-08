Funeral de Yanin Campos: Revelan detalles del último adiós de la exparticipante de MasterChef México

La trágica muerte de Yanin Campos, exparticipante de ‘MasterChef México’ 2018, en un accidente automovilístico, todavía genera conmoción entre los seguidores del reality. En esta ocasión, revelaron algunos detalles sobre el funeral de la excocinera. ¿Los chefs de la cocina más famosa de México asistieron?

Luego de que se confirmó que Yanin Campos, también creadora de contenido exclusivo, murió el pasado 2 de agosto del 2025, sus seguidores, así como algunos excompañeros de ‘MasterChef México’ no tardaron en externar su tristeza por esta irreparable pérdida. Ahora, sus familiares ya habrían despedido sus restos.

Yanin Campos: Estos serías los detalles sobre su funeral / IG: @yanin_chefmx

¿De qué murió Yanin Campos, exparticipante de ‘MasterChef México’ 2018?

El pasado 4 de agosto, Raúl Campos, hermano de Yanin Campos, confirmó el fallecimiento de la excocinera a través de su cuenta de Facebook. Además, informó que la velación se llevaría a cabo en la Funeraria Hernández.

“A familiares y amigos. Informamos y lamentamos el fallecimiento de mi hermana Yanin Campos. La velación es en Funeraria Hernández. A partir de hoy a las 12 del medio día. Para los que gusten despedirse y acompañarnos”, se lee en el post.

Aunque Raúl no dio a conocer más detalles sobre las causas de muerte de Yanin, las autoridades informaron que ella conducía una camioneta GMC Terrain de color negro cuando, por motivos que aún indagan las autoridades, colisionó con un automóvil Ford Econoline blanco que se encontraba estacionado.

Tras el impacto, fue trasladada de emergencia al hospital Christus Muguerza del Parque, donde permaneció en estado crítico durante dos días y finalmente murió.

Yanin Campos fue participante en ‘Masterchef México’. / Instagram: @yanin_chefmx

¿Cómo fue el funeral de Yanin Campos, exparticipante de ‘MasterChef México?

Aunque los familiares de Yanin Campos, también enfermera, no dieron más detalles sobre su último adiós, la empresa encargada de los servicios funerarios sí compartieron más información sobre lo que sucedió con sus restos.

A través de su cuenta de Facebook, ‘Funerales Hernández Chihuahua’ dedicaron un emotivo mensaje de despedida a Yanin y externaron que los restos de la joven serían enterrados en el cementerio de Dolores.

“Lamentamos el fallecimiento de Yanin Rocio Campos Ruíz. Una querida Chihuahuense , influencer apasionada y exconcursante del reality MasterChef, donde conquistó a muchos con su carisma, creatividad y sazón inconfundible…Se despide para su inhumación Cementerio Dolores”, se lee.

Sin embargo, no hay más información sobre si algún excompañero de ‘MasterChef’ asistió al funeral. Además, las autoridades no han esclarecido lo que derivó el accidente que le quitó la vida a Yanin Campos.

