Muere famosa conductora tras tres cirugías de cerebro: así se habría despedido de su hija menor

El mundo del espectáculo sigue de luto. Tras confirmarse la muerte de Ieda María Vargas, la primera Miss Universo originaria de Brasil, la industria televisiva despide a la conductora Margiory Fiaschi tras haber enfrentado tres cirugías en el cerebro. Esto es todo lo que se sabe.

Margiory Fiaschi / Redes sociales

¿De qué murió la conductora Margiory Fiaschi?

La muerte de Margiory Fiaschi fue confirmada por ‘Globovisión’, cadena televisiva para la que trabajaba. A través de redes sociales, la empresa lamentó el hecho y recordó un poco del legado de la conductora.

“La familia Globovisión lamenta el fallecimiento de Margiory Fiaschi, una de nuestras compañeras, que en vida formó parte de los programas ‘Entre Noticias’ y ‘Primera Página’. Parte de sus colegas y allegados expresamos nuestro pesar”, indicó.

La presentadora falleció el pasado lunes 21 de diciembre, en Colombia, tras una larga lucha contra un tumor cerebral que le detectaron en 2023. La presentadora se sometió a 3 cirugías para intentar curarse. Incluso abrió un ‘GoFundMe’ en algún momento que buscaba recaudar fondos para su enfermedad.

Y es que, además de las operaciones, también se sometió a varias quimioterapias y radioterapias, teniendo que trasladarse a España en algún punto para un tratamiento “más avanzado y efectivo”. Si bien siempre se mostró optimista en su recuperación, desafortunadamente perdió la vida por complicaciones relacionadas con su afección.

“Con las sesiones de rehabilitación se han observado mejoras en tu movilidad; el lado izquierdo de tu cuerpo tiene más fuerza y control. Sin embargo, aún le falta fortalecerse un poco”, escribió en 2024, tras una intervención quirúrgica.

¿Cómo fue que la conductora Margiory Fiaschi se despidió de su hija?

La conductora Margiory Fiaschi dejó huérfana a una niña.En cada publicación en redes sociales, la presentadora afirmaba que su hija era la principal motivación para recuperarse.

Tras su muerte, algo que llamó la atención de los usuarios fue una especie de carta que publicó meses atrás, en la cual le expresaba a la menor el gran amor que le tenía. Dicho texto se hizo viral y fue interpretado como “la despedida” de la celebridad.

“Me asombra tu madurez y tus ganas de cuidarme. Amo cuando cada noche me dices que agradezcamos a Dios por todo lo bueno del día . Amo cuando me dices: ‘mamá, háblame cosas de Dios’. Pau, mamá está bien y cada día está mejor , no solo por mis ganas de acompañarte muchos años más , también porque mamá ya sabe lo que es amor propio”, se lee.

Por supuesto, tanto ese post como los otros se llenaron de mensajes lamentando la noticia y ofreciéndole sus condolencias a la familia. Hasta el momento, los familiares de Fiaschi no han querido dar más declaraciones al respecto.

Margiory Fiaschi / Redes sociales

¿Quién era la conductora Margiory Fiaschi?

Margiory Fiaschi fue una periodista y conductora de origen venezolano. A lo largo de los años, se posicionó como una de las comunicadoras más importantes de su gremio. Estuvo en programas como:

Radio América

Noticias 24 Carabobo

Entre Nosotros

Sus colegas la describen como una “profesional íntegra, disciplinada y con una fuerte ética periodística”, que siempre se preocupó por los demás.

