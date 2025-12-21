¡Tragedia en la lucha libre mexicana!: Muere querida luchadora; la noticia conmociona al pancracio nacional

La lucha libre mexicana se encuentra de luto. Este miércoles 17 de diciembre de 2025 se confirmó el fallecimiento de Miss Janeth, exluchadora profesional y una de las rudas más reconocidas de la década de los noventa, quien murió a los 52 años de edad. La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales, generando múltiples reacciones dentro del ámbito luchístico nacional.

El anuncio fue difundido por el grupo “La magia del CMLL” en Facebook, espacio dedicado a la memoria y difusión histórica de la lucha libre. A través de un breve mensaje, se informó del deceso de la gladiadora mexicana, cuyo nombre dejó una huella importante tanto en empresas independientes como en grandes promotoras del país.

Miss Janeth / Redes sociales

¿Quién fue Miss Janeth, leyenda de la lucha libre mexicana?

Miss Janeth, cuyo nombre real era Janet Fragoso Alonso, fue una luchadora profesional mexicana que destacó principalmente por su estilo rudo dentro del ring. A lo largo de su carrera formó parte de empresas relevantes como Asistencia Asesoría y Administración (AAA), además de competir en la Universal Wrestling Association (UWA), dos de los organismos más importantes de la lucha libre nacional en su momento.

Durante los años noventa, Miss Janeth se consolidó como un personaje constante en las carteleras femeniles, participando en luchas de alto impacto que eran comunes en esa etapa del pancracio mexicano. Su presencia era habitual en funciones donde las apuestas, como las luchas de cabellera contra cabellera, marcaban los momentos centrales del espectáculo.

Su trayectoria la colocó como una de las exponentes más recordadas del circuito femenil, en una época donde la participación de mujeres en la lucha libre comenzaba a ganar mayor visibilidad y relevancia dentro de las arenas del país.

Miss Janeth / Redes sociales

¿Cuáles fueron los momentos más importantes de la carrera de Miss Janeth?

Entre los episodios más destacados de la carrera de Miss Janeth se encuentra su primera victoria importante en una lucha de cabellera contra cabellera frente a Migala, resultado que la posicionó como una figura recurrente en enfrentamientos de alto riesgo. Este tipo de combates eran considerados puntos clave en la narrativa luchística, al implicar consecuencias directas para las gladiadoras.

Otro de los momentos más recordados ocurrió en 1998, durante el evento “Verano de escándalo”, donde Miss Janeth hizo equipo con Alda Moreno para enfrentar a Rossy Moreno y Xóchitl Hamada en una lucha de cabellera contra cabellera. El resultado de ese combate se mantiene como uno de los encuentros femeniles más mencionados de esa etapa.

Además de sus participaciones individuales, Miss Janeth fue parte de diversas rivalidades que se desarrollaron a lo largo de funciones televisadas y eventos especiales, lo que permitió que su nombre se mantuviera vigente entre la afición que seguía de cerca la lucha libre femenil.

Muere Miss Janeth / Instagram

¿Qué se sabe sobre la muerte de Miss Janeth y las reacciones del medio?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de Miss Janeth. La información disponible se limita al anuncio oficial realizado en redes sociales, sin que exista un comunicado por parte de familiares o representantes cercanos que amplíe los detalles sobre las circunstancias de su muerte.

El mensaje compartido por “La magia del CMLL” fue acompañado por una breve despedida: “La magia del CMLL lamenta el sensible fallecimiento de Miss Janeth. Descanse en paz”, publicación que rápidamente fue replicada por usuarios, aficionados y personas vinculadas al medio luchístico.

Tras conocerse la noticia, diversos excompañeros y fanáticos comenzaron a expresar mensajes de acompañamiento y condolencias a través de redes sociales, recordando su paso por los cuadriláteros y su participación en funciones relevantes de la lucha libre mexicana.

Por ahora, se espera que en las próximas horas o días exista alguna actualización oficial por parte de la familia que permita conocer más detalles. Mientras tanto, el nombre de Miss Janeth queda registrado dentro de la historia de la lucha libre nacional como parte de una generación que contribuyó al desarrollo del talento femenil en México.

