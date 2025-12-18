Filtran el momento exacto del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona ¿VIDEO revela algo más?

La violencia golpea de nuevo al fútbol ecuatoriano y esta vez de la forma más brutal. El asesinato de Mario Pineida, jugador del Barcelona SC, conmocionó no solo por la pérdida del lateral, sino por la difusión del video que muestra el momento exacto del ataque armado. En la grabación se observa cómo el futbolista muere junto a una mujer identificada como Gisella Fernández. Aunque en un inicio se dijo que era su esposa, la verdadera pareja y madre de sus hijos, Ana Aguilar, rompió el silencio para aclarar la confusión. ¿que muestra el video viral que circula en redes? ¡Entérate!

Tal vez te interese: Muere futbolista tras sufrir un terrible accidente en moto; se alistaba para la Copa de Brasil Sub-20

Mario Pineida, futbolista ecuatoriano que fue asesinado / Redes sociales

¿Cómo murió Mario Pineida en Guayaquil y qué se sabe del ataque armado?

El asesinato de Mario Pineida ocurrió la tarde del miércoles 17 de noviembre en la avenida Isidro Ayora, sector Tía Samanes-Servicárnico, en Guayaquil. La zona, conocida por su actividad comercial, se convirtió en escenario de un ataque directo que sorprendió a todos. Las imágenes del crimen, difundidas en redes sociales, generaron indignación y temor entre los ciudadanos.

Este hecho ocurrió pocas horas después de que el presidente del Barcelona SC, Antonio Álvarez, revelara que un jugador había solicitado protección tras recibir amenazas de muerte. Aunque no se mencionaron nombres ni detalles, hasta ahora no se ha confirmado si existe relación entre esa advertencia y el ataque que terminó con la vida del futbolista.

Lee: Detienen a exjugador de Tigres acusado de asesinato, ¿Quién es Edgar N?

¿Qué muestra el video viral del asesinato de Mario Pineida del Barcelona SC?

A varias horas de confirmarse el asesinato de Mario Pineida y Gisella Fernández, medios ecuatorianos comenzaron a difundir un video captado por una cámara de seguridad que muestra el instante exacto en el que ocurre el ataque armado. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, causaron una fuerte conmoción entre usuarios y aficionados al futbol.

En el video se observa cómo dos hombres armados ingresan al lugar donde se encontraba el futbolista del Barcelona SC. De acuerdo con las imágenes, ambos sujetos se aproximan a Mario Pineida, quien levanta las manos, aparentemente creyendo que se trataba de un asalto. La escena dura apenas unos segundos, pero deja ver la tensión y el desconcierto del momento.

Sin mediar palabra, uno de los atacantes se dirige directamente hacia Gisella Fernández y comienza a dispararle. Al mismo tiempo, el segundo agresor acciona su arma de fuego contra Mario Pineida, quien no tuvo oportunidad de escapar. Todo ocurre frente a la presencia de otras dos personas, quienes se esconden entre unas cajas al escuchar las detonaciones.

Tras cometer el doble homicidio, los responsables abandonan el lugar del crimen, mientras los testigos salen de su escondite segundos después. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas, y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.

Tal vez te interese: Tragedia en final de futbol femenil ¡Jugadora muere en pleno partido en Michoacán!

IMÁGENES FUERTES:

🚨ACTUALIZACIÓN FALLECIMIENTO MARIO PINEIDA🥺🙏🏽



➡️Los dos tipos van directo a dispararles a Mario, pero sobre todo a Guisella Fernandez 🇵🇪 39 años



➡️Según #PoliciaNacional la pareja del jugador tenía un local de📲 y recibió amenazas previas



94.5 📻



https://t.co/aphPd0nGXV — Jorge Régulo De Mora (@ReguloDe17) December 18, 2025

¿Cuál fue la reacción oficial del Barcelona SC tras el asesinato de Mario Pineida?

Luego de que se confirmara oficialmente la identidad de las víctimas, el Barcelona Sporting Club de Ecuador utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y enviar condolencias a la familia del jugador. El mensaje fue breve, pero contundente, reflejando el impacto que la noticia causó dentro de la institución.

Barcelona Sporting Club de Ecuador “Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentando en su contra”, escribió el club.

El comunicado generó una ola de mensajes de apoyo por parte de aficionados, excompañeros y figuras del futbol ecuatoriano, quienes lamentaron la pérdida de un jugador que todavía tenía mucho por aportar dentro y fuera de las canchas.

¿Murió la esposa de Mario Pineida en el ataque o quién fue la mujer asesinada?

Tras el atentado en Guayaquil, se informó inicialmente que Mario Pineida y su esposa habían muerto, señalando a Gisella Fernández como la pareja del futbolista. Sin embargo, esa versión cambió horas después.

Ana Aguilar, esposa legal de Pineida y madre de sus tres hijos, rompió el silencio en redes sociales para desmentir los rumores. En un comunicado, aclaró que está con vida y pidió respeto para su familia en medio del dolor.

Ana Aguilar, esposa del fallecido futbolista, Mario Pineida Ante los comentarios e imágenes que indican que la esposa de Mario Pineida también fue asesinada, aclaro de manera respetuosa y contundente que esa información es completamente falsa. La esposa soy yo, Ana Aguilar, madre de sus tres hijos, y me encuentro con vida. (...) Solicito encarecidamente que no se sigan difundiendo rumores, imágenes o comentarios falsos que aumentan el sufrimiento de nuestra familia.

Gisella Fernández no era su esposa, aunque se presume que mantenía una relación sentimental con el jugador, algo que las autoridades aún no confirman.

Ana Aguilar, esposa del asesinado Mario Pineida, desmiente su propia muerte / Redes sociales y canva

¿Quién fue Mario Pineida y cuál fue su trayectoria en el fútbol ecuatoriano?

Mario Pineida fue un futbolista profesional ecuatoriano que logró consolidar una carrera respetada dentro del balompié nacional e internacional. A lo largo de los años, defendió los colores de equipos importantes como Independiente del Valle, El Nacional y Barcelona SC, uno de los clubes más populares de Ecuador.

Además, tuvo la oportunidad de jugar en el extranjero con el Fluminense de Brasil, experiencia que marcó un punto relevante en su carrera profesional. Con apenas 33 años, Pineida se encontraba en una etapa madura de su vida deportiva, combinando experiencia con liderazgo dentro del vestidor.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado información oficial sobre el móvil del crimen, lo que ha dado pie a múltiples especulaciones en redes sociales. Sin embargo, se ha insistido en que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y que el caso continúa bajo análisis.