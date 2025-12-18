Hallan sin vida a periodista deportiva y su esposo; su hijo sobrevive, sospechan asesinato

Una profunda conmoción sacude al ámbito deportivo tras darse a conocer que una reconocida reportera y su esposo murieron en un trágico suceso, del cual únicamente sobrevivió su hijo de tres años.

¿Quién es la periodista de deportes que fue hallada muerta?

Las autoridades confirmaron que se trata de Christina Chambers, exreportera deportiva de la cadena WBRC, quien fue encontrada sin vida junto a su esposo Johnny Rimes Jr. en una vivienda ubicada en la ciudad de Hoover. El caso ha generado impacto tanto en el ámbito periodístico como entre la comunidad local, donde Chambers era conocida por su trabajo frente a las cámaras y su paso por el periodismo deportivo.

De acuerdo con la información disponible, el hijo de la pareja fue localizado en el lugar y resultó ileso, según la información de WBRC.

Muere Christina Chambers, ex reportera de WBRC: así fue su trayectoria en el periodismo deportivo. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió Christina Chambers, periodista deportiva?

La periodista Christina Nicole Chambers y su esposo Johnny Rimes Jr. fueron encontrados sin vida y con heridas de bala dentro de su domicilio, informó el Departamento de Policía de Hoover a través de un comunicado oficial. El hallazgo ocurrió la mañana del 16 de diciembre de 2025, cuando un familiar acudió a la residencia ubicada en la cuadra 700 de Highland Manor Court para verificar el bienestar de la pareja y alertó a las autoridades tras no obtener respuesta.

De acuerdo con el reporte, los oficiales llegaron al lugar a las 9:03 horas y localizaron a ambos adultos sin vida en el interior del inmueble. La Oficina del Médico Forense del Condado de Jefferson identificó a las víctimas como Christina Nicole Chambers, de 38 años, y Johnny Rimes Jr., de 41, residentes de Hoover, Alabama. En el mismo domicilio fue encontrado el hijo de la pareja, de tres años, quien resultó ileso y sin evidencia de haber sufrido daño físico.

Las autoridades señalaron que, de manera preliminar, la Policía de Hoover considera que las muertes pudieron ser resultado de un asesinato/suicidio. Algunos medios internacionales relatan que Rimes asesinó a Chambers y luego se suicidó. No obstante, los detectives continúan investigando las circunstancias que rodearon este trágico hecho en coordinación con la Oficina del Médico Forense del Condado de Jefferson, instancia que realizará la determinación final sobre la causa y la manera de la muerte.

Para People, un vecino relató que el padre de Rimes llegó a la zona y fue recibido por su nieto de tres años, quien le abrió la puerta y entraron a la casa. A pesar de que ambos parecían ser padres amorosos, relató que todo cambió después del nacimiento del niño y que “algo no andaba bien”. No obstante, Chambers nunca externó alguna preocupación por su seguridad o la del niño, sin embargo, menciona que cuando vio a la policía fuera del domicilio “por alguna razón, que no sé por qué, no me sorprendió del todo”.

¿Quién era Christina Chambers? La periodista deportiva que murió junto a su esposo. / Foto: Redes sociales

¿Quién fue Christina Chambers, periodista deportiva que murió?

Christina Chambers fue una periodista deportiva con una sólida trayectoria en medios locales y una formación marcada por la disciplina del deporte y la comunicación. Originaria de Cullman, Alabama, desde joven destacó como atleta, lo que la llevó a obtener una beca en la University of Alabama at Birmingham, institución en la que cursó la licenciatura en periodismo y comenzó a construir su camino profesional en los medios.

Tras concluir sus estudios, Chambers se abrió paso en el periodismo deportivo, un ámbito en el que logró consolidarse gracias a su conocimiento del deporte y su cercanía con la audiencia. Trabajó como reportera deportiva en WAKA, y posteriormente formó parte de WLTZ NBC38, donde continuó desarrollando su carrera frente a las cámaras y en coberturas de alto perfil.

Además, Christina Chambers colaboró con CSS, donde se desempeñó como reportera de ritmo y de banda en los partidos de futbol americano, un rol clave dentro de las transmisiones deportivas. Su presencia en la cancha y su capacidad para contar historias desde el terreno de juego la convirtieron en una figura reconocida dentro del periodismo deportivo regional.

Mientras que Johnny Rimes Jr. era un analista financiero con más de 10 años de experiencia, a pesar de que los vecinos declararon que parecían sr una familia feliz y un matrimonio amoroso, la realidad pudo ser muy diferente.

