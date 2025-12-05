Famosa periodista deportiva se desploma en vivo: Así fue el impactante momento: VIDEO

Hace apenas unos días, el conductor Daniel Gómez Rinaldi, también periodista, se desvaneció durante una transmisión en vivo. El suceso generó una rápida respuesta en el foro, y aunque algunos creían se trataba de una broma, estaba lejos de serlo. El mundo del periodismo y el fútbol vivió un momento de tensión inesperada luego de que una reconocida periodista deportiva se desvaneciera en plena transmisión en vivo durante la previa de un partido amistoso. El incidente, captado completamente por las cámaras, generó preocupación inmediata entre televidentes, colegas y aficionados que seguían la cobertura en directo. ¿De quién se trata y cuál es su estado de salud?

¿Qué famosa periodista deportiva se desvaneció durante una transmisión en vivo?

El incidente ocurrió en el St Mary’s Stadium, donde Inglaterra y Ghana se preparaban para disputar un duelo amistoso femenino. La famosa periodista deportiva Laura Woods, conocida por su soltura y energía frente a las cámaras, conversaba con el exfutbolista Ian Wright y la analista Anita Asante cuando, de forma repentina, comenzó a perder el equilibrio.

En la transmisión se observó cómo la periodista se inclinó ligeramente hacia adelante, intentó sostenerse y finalmente se desvaneció sobre sus compañeros, quienes reaccionaron con rapidez para evitar que cayera al suelo.

La sorpresa fue evidente en sus rostros, y en cuestión de segundos, la señal cambió a una toma general del campo antes de entrar en una pausa comercial sin explicación inmediata. ¿Qué le pasó?

¿Cuál es el estado de salud de Laura Woods, periodista desvanecida durante transmisión en vivo?

Al regresar la transmisión, la presentadora Katie Shanahan apareció en pantalla para informar que Laura Woods había sido retirada del set debido a una enfermedad repentina. La ausencia de detalles en ese momento generó especulación en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a compartir el clip del momento y expresar preocupación por la salud de la periodista.

Horas después del suceso, la propia Laura Woods recurrió a sus redes sociales para calmar la oleada de inquietud. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la conductora deportiva escribió un mensaje breve pero tranquilizador:

Vaya, eso fue un poco extraño. Perdón por preocupar a todos, estoy bien. Los maravillosos paramédicos de los Saints dijeron que probablemente sea un virus; solo necesito un poco de descanso e hidratación. Laura Woods

Woods añadió que se encontraba “ muy avergonzada ” por haberse desplomado en televisión en vivo, pero aprovechó para agradecer a Wright y Asante por sostenerla y asistirla en un momento crítico.

El mensaje recibió miles de reacciones de apoyo por parte de aficionados, colegas y deportistas que le enviaron deseos de pronta recuperación. Varias figuras del fútbol inglés también compartieron el comunicado.

¿Quién es Laura Wood?

Laura Woods vino al mundo el 2 de julio de 1987 en Dagenham, al este de Londres. Cursó estudios de periodismo impreso en la Kingston University, etapa en la que comenzó a desarrollar su interés por la comunicación y los medios.

Una vez titulada, dio sus primeros pasos profesionales en televisión como runner (asistente de producción) en Sky Sports en 2009. Gracias a su trabajo en la cadena, empezó a tener presencia frente a las cámaras: inicialmente realizando entrevistas tras bambalinas en coberturas de dardos y, más tarde, como presentadora del programa infantil matutino Game Changers.

Además de su trayectoria en televisión, Woods expandió su labor al ámbito radiofónico. Desde marzo de 2020, y durante tres años, condujo el programa matutino de la estación británica talkSPORT.

Finalmente, en junio de 2023, dejó ese puesto para asumir uno de los roles más destacados de su carrera: convertirse en presentadora principal de TNT Sports, donde cubre competencias como la UEFA Champions League y eventos de boxeo.

