Muere un famoso conductor de televisión tras realizarse un trasplante de riñón; así lo anunciaron en vivo

El periodismo y la televisión perdió este miércoles a una de sus voces más sólidas y respetadas. Un querido corresponsal y conductor falleció a los 69 años en su casa de San Diego. Su deceso fue confirmado en vivo por la presentadora Diane Macedo, quien dedicó un emotivo mensaje a su colega y amigo. ¿De quién se trata?

¿Qué conductor de televisión murió tras recibir un trasplante de riñón?

Diane Macedo, visiblemente conmovida, anunció en pleno noticiero la muerte del reconocido periodista Jim Avila, quien trabajó en ABC News.

“ Falleció tras una larga enfermedad ”, dijo antes de destacar su trayectoria y enviar condolencias a su familia.

Avila fue, durante casi veinte años, corresponsal con sede en Los Ángeles, especializado en política, justicia, derecho e investigaciones de consumo.

El periodista Jim Ávila murió el miércoles 13 de noviembre según reveló su familia.

¿De qué murió el periodista y conductor Jim Ávila?

Los problemas de salud de Jim Avila se hicieron públicos en 2017, cuando reveló que sus riñones funcionaban apenas al 14% debido a complicaciones derivadas de la diabetes. Los médicos le advirtieron que necesitaba un trasplante de manera urgente.

Tenía que encontrar un donante y recibir un trasplante en un plazo de tres meses, o de lo contrario tendría que someterme a diálisis. Y eso era impensable para mí. Jim Ávila, retomado de Radio Fórmula

La respuesta de su familia fue inmediata: sus tres hijos y cuatro hermanos se ofrecieron a realizarse las pruebas de compatibilidad. Finalmente, su hermano menor, Jaime, resultó el donante ideal.

Sobre ese gesto, Avila expresó una de sus frases más recordadas:

“ Sentí que el karma sí existe. Intenté ser un buen padre, un buen herma (...) he sido bendecido ”, dijo Ávila.

Aunque el proceso de trasplante enfrentó retrasos, la cirugía pudo realizarse en 2020. Desde entonces, el periodista continuó sus tratamientos, pero las complicaciones derivadas de su condición lo obligaron a dejar ABC News en 2021 para concentrarse en su salud.

Este miércoles, tras años de lucha, su cuerpo no resistió más.

¿Quién fue Jim Ávila y cuál es su trayectoria?

James “Jim” Avila, nacido en 1956 en Estados Unidos dentro de una familia amplia, mostró desde temprana edad una inclinación natural hacia la comunicación y el ámbito público. Antes de integrarse a ABC News, desarrolló su carrera en diversas cadenas y estaciones de televisión del país, donde ejerció como reportero, presentador y corresponsal.

A principios de los años 2000 se incorporó a ABC News, donde se consolidó como uno de los corresponsales más destacados de la empresa. Desde Los Ángeles, centró su labor en áreas como:



Política nacional

Sistema judicial

Derecho

Investigaciones sobre el consumidor

Además, formó parte del equipo de corresponsales de la Casa Blanca, cubriendo asuntos de política exterior y decisiones gubernamentales relevantes. En 2015 fue galardonado con el premio Merriman gracias a su reportaje sobre la liberación del contratista estadounidense Alan Gross , quien estuvo encarcelado en Cuba durante cinco años.

