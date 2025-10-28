Hallan sin vida a famoso periodista mexicano; así lo despidieron ¿Quién era y qué le pasó?

La industria del periodismo se volvió a vestir del luto. Luego de que se confirmó la muerte de Dayana Patricia Trujillo Guayabo, querida conductora, a los 23 años, el 27 de octubre informaron la pérdida de un famoso periodista mexicano. La noticia conmocionó a todo el gremio, ya que encontraron su cuerpo con signos de violencia. Esto es lo que sabe.

La muerte del afamado periodista mexicano causó revuelo en las redes sociales. Incluso, algunos comunicadores y colegas se pronunciaron a su pérdida y enviaron sus condolencias a los familiares, quienes enfrentarían el luto por esta terrible noticia.

“Fallece a los 60 años querido periodista. / Pixabay

¿Qué famoso periodista mexicano murió el 27 de octubre?

El lunes 27 de octubre dieron a conocer la muerte del comunicador mexicano Miguel Ángel Beltrán, a los 60 años. La Fiscalía General del Estado de Durango (FGE) confirmó que hallaron los restos del periodista la mañana del pasado sábado.

A través de las redes sociales de Azteca noticias informaron que el también conductor fue encontrado en Río Chico, al costado de la carretera Durango, Mazatlán.

Hallaron el cuerpo de Miguel Ángel Beltrán el Durango. / Redes sociales

“El cuerpo del periodista Miguel Ángel Beltrán, de 60 años, fue encontrado sin vida en el estado de Durango el 26 de octubre”, se lee en la publicación.

Asimismo, informaron que sus familiares tuvieron comunicación con él el pasado jueves 23 de octubre. Incluso, se habría visto con su hijo. Aunque no hay más información sobre sus últimos momentos de vida.

¿De qué murió Miguel Ángel Beltrán, periodista mexicano, a los 60 años?

Al momento, las autoridades no han dado a conocer las causas de muerte de Miguel Ángel Beltrán, comunicador mexicano. Sin embargo, sí informaron que fue encontrado con señales de violencia, cubierto con una cobija y acompañado de un mensaje polémico, texto que optaron por no revelar, según dicen, para no afectar a la investigación de su inesperado deceso.

Actualmente, la Fiscalía General del Estado de Durango ya abrió una carpeta de investigación para dar con los asesinos de Miguel Ángel Beltrán.

Muere Miguel Ángel Beltrán, periodista mexicano / Redes sociales

Como era natural, esta dura pérdida no pasó desapercibida en redes sociales; algunos colegas de Miguel Ángel le enviaron mensajes de despedida y fuerza a sus familiares.

“Se fue un grande, descansa en paz Miguel Ángel”,

“QEPD da tristeza lo que sucedió”,

“Descansa en Paz”,

“Migues Ángel, descansa en paz del señor, dios conceda fortaleza a la familia, amén”,

Miguel Ángel Beltrán fue despedido por sus colegas y amigos. / Redes sociales

¿Quién fue Miguel Ángel Beltrán y cuál fue su trayectoria?

Miguel Ángel Beltrán Martínez fue un reconocido periodista originario de Durango, México, que dedicó más de tres décadas a la labor informativa en medios locales.

Beltrán trabajó para medios como Contexto de Durango y La voz de Durango, donde cubrió principalmente temas deportivos, sociales y de nota roja. Además, colaboró como vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la entidad.

Con el paso del tiempo, incursionó en el ámbito digital bajo los nombres ‘el Capo’ en TikTok y ‘la Gazzetta Dgo’ en Facebook, plataformas desde las cuales analizaba temas de seguridad, entre otras cosas, lo que le permitió ganar notoriedad. Esta dura pérdida llega tras la muerte de Javier Merino, reconocido periodista mexicano y colaborador de CNN en Español.

