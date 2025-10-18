Muere conductora a los 23 años en un trágico accidente, ¿quién era Dayanna Patricia Trujillo Guayabo?

A poco de que se cumpla un mes desde la muerte de la conductora Débora Estrella por un accidente aéreo, se confirma el deceso de otra presentadora en circunstancias similares. Se trata de Dayanna Patricia Trujillo Guayabo, de 23 años, ¿qué le pasó?

Dayanna Patricia Trujillo Guayabo / Redes sociales

¿De qué murió la conductora y periodista Dayanna Patricia Trujillo Guayabo?

Todo ocurrió durante la madrugada del pasado martes 14 de octubre, Dayanna Patricia Trujillo Guayabo se encontraba viajando en su motocicleta por una carretera de la ciudad de Ibagué, Colombia, cuando colisionó contra un taxi.

De forma inmediata, la joven de 23 años fue trasladada a la Clínica Medicadiz, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Desafortunadamente, durante la tarde del 17 de octubre, falleció a causa de un trauma cráneoencefálico.

Hasta el momento, se desconoce si la joven iba bajo los efectos del alcohol o si algo más estuvo involucrado en el trágico accidente. No obstante, el taxista, en entrevista para el diario ‘El nuevo día’, aseguró tener la “consciencia tranquila”.

Según su versión, estaba realizando su jornada laboral con normalidad. Debido a las lluvias, los vidrios del coche se empañaron, por lo que decidió orillarse para limpiarlos. En algún punto, sintió un fuerte golpe en la parte trasera del vehículo, al bajarse a revisar, se dio cuenta del trágico accidente.

Afirmó que él se estacionó de manera correcta y no había muchos coches en la carretera: “El carro estaba orillado. Fue algo para mí muy difícil”, indicó, sin dar más detalles sobre si la autoridad ya lo llamó a declarar por lo ocurrido o si tendrá alguna consecuencia legal.

Accidente Dayanna Patricia Trujillo Guayabo / Redes sociales

¿Cuándo será el funeral de la periodista y conductora Dayanna Patricia Trujillo Guayabo?

Los familiares de Dayanna Patricia Trujillo Guayabo no se han pronunciado ante su muerte ni sobre cuándo será su funeral. Sin embargo, ‘El irreverente’, medio para el cual trabajaba, dio a conocer que se realizará una misa conmemorativa en su honor este 18 de octubre, en la Cátedral de Ibagué.

“Nos unimos para despedir a nuestra compañera y amiga Dayanna Guayabo. Su alegría, compromiso y pasión por el periodismo quedarán siempre en nuestra memoria.

Invitamos a quienes deseen acompañarnos en este último adiós, en la Eucaristía en homenaje a su vida, un espacio para agradecer por su paso entre nosotros y elevar una oración por su descanso eterno”, indicó.

Como era de esperarse, el anuncio se viralizó rápidamente y tanto fans como colegas de la hoy occisa han lamentado lo ocurrido y se han solidarizado con la familia.

¿Quién era Dayanna Patricia Trujillo Guayabo?

Dayanna Patricia Trujillo Guayabo era una periodista y conductora de origen colombiano, que nació en 2002. Tenía 23 años al momento de su muerte. Pese a su corta edad, era muy reconocida en los medios informativos de su país.

Hace poco ganó el galardón Micrófono de Oro, otorgado por la Asociación Tolimense de Locutores (ATL), como reconocimiento a su trayectoria en el periodismo regional.

Según varios de sus colegas, era una persona sumamente “profesional, comprometida y apasionada” con el periodismo. No era muy activa en redes sociales. De hecho, su última publicación en Instagram data del 13 de septiembre y era de ella cubriendo un evento de su comunidad. Se desconoce si tenía pareja o hijos

