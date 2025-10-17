Muere actor de ‘Dr. House’ y ‘The Naked Gun’ que comenzó como profesor antes de triunfar en pantalla

El mundo del cine y la televisión lamenta la partida de Ed Williams, intérprete estadounidense que se destacó por su papel como el peculiar científico Ted Olson en la saga cómica “The naked gun”, además de su participación en la serie médica “Dr. House”.

¿De qué murió Ed Williams, actor de Dr. House?

El actor murió el pasado 2 de octubre en Los Ángeles, a los 98 años de edad. La noticia fue confirmada este miércoles por su nieta, Stephanie Williams.

Ed Williams murió debido a causas naturales, según lo informado por su familia a medios como The Hollywood Reporter.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer ninguna enfermedad específica ni condición médica relacionada con su muerte.

La familia ha mantenido un perfil discreto, sin emitir comunicados adicionales sobre su estado emocional o planes conmemorativos.

Mira: Muere Ace Frehley, “Spaceman”, guitarrista original de KISS ¿De qué murió y quién era?

Muere Ed Williams, recordado por ‘Dr. House’ y ‘The naked gun’, a los 98 años / IMDB

¿Quién fue Ed Williams, actor veterano?

Originario de San José, California, Williams nació en noviembre de 1926. Su trayectoria profesional fue diversa: antes de incursionar en la actuación, sirvió en la Marina de los Estados Unidos y dedicó gran parte de su vida a la docencia.

Durante casi 30 años, impartió clases de oratoria y radiodifusión en el Los Angeles City College, donde formó a numerosos estudiantes que lo recuerdan con admiración.

Su carrera como actor comenzó en una etapa avanzada de su vida. Luego de participar en más de 200 producciones teatrales y programas de radio, fue seleccionado en 1982 para interpretar a Ted Olson en la serie Police Squad!.

Aunque su rol más emblemático fue en “The naked gun”, Williams también formó parte de otras películas como “Father of the bride”, “Ratboy”, “The giant of thunder mountain” y “Going to the Chapel”.

En 2010, apareció en un episodio de la serie Dr. House .Ed Williams interpretó a un personaje llamado Anthony. Su participación fue breve, apareciendo en un solo episodio durante la emisión del programa entre 2004 y 2012.

Su última actuación fue en la serie “Hollywood radio players”, entre 2022 y 2023, donde colaboró con otros actores veteranos para revivir clásicos de la radio.

Mira: Muere Andre Braugher actor de “La ley y el orden” y “Doctor House”, a los 61 años

Muere Ed Williams, recordado por ‘Dr. House’ y ‘The naked gun’, a los 98 años / IMDB

Ed Williams inició su carrera enseñando antes de brillar en TV

Antes de brillar en la pantalla grande, Ed Williams dedicó muchos años a enseñar. Fue profesor por casi tres décadas en el Los Angeles City College, donde daba clases de radiodifusión y oratoria. Muchos de sus alumnos lo recuerdan como un maestro apasionado y muy comprometido con su trabajo.

Su camino en la educación comenzó en 1955, cuando se mudó a Los Ángeles con su esposa Nancy. Primero dio clases en una escuela especializada en radio y televisión, y luego se unió al LACC en 1961. Mientras enseñaba, también trabajaba como anunciador de televisión, lo que le permitía estar cerca del mundo del espectáculo sin dejar de lado su vocación como docente.

Ed era muy estricto con la ética profesional. En una entrevista, comentó que no le gustaba ver a profesores que descuidaban sus clases por hacer otros trabajos. Para él, enseñar era una responsabilidad muy seria.

Fue cuando su carga de trabajo como maestro se redujo que decidió volver a actuar. Tomó clases nocturnas de actuación y empezó a audicionar, lo que lo llevó a conseguir el papel que lo haría famoso: el científico Ted Olson en “The naked gun”.

Mira: Montserrat Oliver, conductora de Montse y Joe, reacciona incrédula a muerte de famoso: "¿Cómo que se murió?”