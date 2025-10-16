Montserrat Oliver, conductora de Montse y Joe, reacciona incrédula a muerte de famoso: "¿Cómo que se murió?”

En medio de la conmoción por la muerte de Fede Dorcaz, participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, Montserrat Oliver sorprendió por su reacción al enterarse del fallecimiento de una figura importante en las artes y el entretenimiento mexicano.

La conmoción de Montserrat Oliver no pasó desapercibida en las redes sociales. Incluso, algunos usuarios quedaron perplejos por su tristeza al enterarse de esta dura pérdida.

Montserrat Oliver se dejó ver incrédula por la muerte de este querido fotógrafo.

¿A la muerte de qué famoso reaccionó Montserrat Oliver, conductora de Montse & Joe?

Montserrat Oliver, conductora de ‘Montse & Joe’, desató revuelo en las redes sociales luego de que reaccionó a la lamentable muerte del famoso fotógrafo mexicano, Pepe Soho.

A través de la cuenta de Instagram de Mistika inmersivo se informó la muerte de Pepe Soho, quien fue reconocido como un artista y viajero del alma, así como el ganador de la copa mundial de fotografía en 2017.

“Falleció Pepe Soho, viajero del alma y artista que llevó la belleza de México al mundo… La esencia de Pepe Soho es única. Trascendió , pero su luz permanece en cada imagen, en cada enseñanza, en la forma en que nos inspiró a vivir. Su arte es un regalo que seguiremos abriendo cada día.” Mistika inmersivo

Como era natural, miles de sus seguidores reaccionaron conmocionados a la noticia. Sin embargo, una de las que más llamó la atención fue la de Montserrat Oliver, quien mostró su incertidumbre por la muerte del afamado fotógrafo.

En la caja de comentarios donde anuncian la muerte de Pepe Soho, la conductora escribió: “¿Cómo?”, aunado a un emoji de carita triste.

¿Qué dijo Montserrat Oliver sobre la muerte de Pepe Soho, fotógrafo mexicano?

Eso no es todo, Montserrat Oliver, amiga de Yolanda Andrade, también compartió un mensaje de conmoción sobre la muerte de Pepe Soho, el cual no tardó en ser interés de diversos internautas.

En la misma caja de comentarios de la publicación de Mistika inversivo, la conductora comentó:

“¿Cómo que se murió?, ¿cuándo?, ¿cómo?”, escribió Montserrat.

Ante este inesperado mensaje, algunos usuarios no tardaron en expresarle que fue una gran pérdida en la industria del entretenimiento mexicano. Sin embargo, otros señalaron que estaban igual que ella, sorprendidos por la triste noticia. Estas fueron algunas reacciones:

“Muchas gracias por escribir Montse! Es una pena, nos quedamos con todo lo que logró transmitir a través de su hermoso trabajo”.

con todo lo que logró transmitir a través de su hermoso trabajo”. “Estoy igual que tú, cómo que murió? No lo puedo creer!”

“No puede ser, me quedé igual de incrédulo que tú, cómo que murió”

Así lo dijo Montserrat Oliver:

¿Quién fue y de qué murió Pepe Soho, famoso fotógrafo mexicano?

El reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho, cuyo nombre real era José Askenazi Cohen, falleció el 10 de octubre de 2025 en la Ciudad de México a causa de un paro cardíaco, según confirmaron fuentes cercanas y su equipo del museo Mystika. Tenía 53 años.

Nacido el 20 de octubre de 1971, Soho fue un artista multifacético: músico, diseñador y empresario antes de dedicarse de lleno a la fotografía. Su vida cambió tras un accidente en la India que lo dejó con graves lesiones en las rodillas, un episodio que lo llevó a una profunda crisis personal y, al mismo tiempo, a encontrar en la fotografía una forma de sanación y conexión espiritual.

Pepe Soho, famoso fotógrafo mexicano, ganó la medalla de oro en la World Photographic Cup en Yokohama, Japón, por su pieza Believe.

Su obra, centrada en la naturaleza, la luz y la introspección, le valió reconocimiento internacional. En 2017 obtuvo la medalla de oro en la World photographic cup en Yokohama, Japón, por su pieza ‘Believe’. Además, fue el fundador del Mystika Museum, un espacio inmersivo ubicado en Tulum dedicado a la experiencia sensorial y la espiritualidad.

El fallecimiento de Pepe Soho llega a pocos días de la muerte del querido actor Jimmy Shaw, quien perdió la batalla contra el cáncer de páncreas.