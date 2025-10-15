Muere querido actor de televisión; una desgarradora enfermedad le quitó la vida; así lo despidieron

Tras darse a conocer la trágica muerte de Fede Dorcaz, participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’; hoy, martes 14 de octubre se confirmó la lastimosa pérdida de un querido actor. Así lo despidieron en redes sociales.

La industria del espectáculo se vistió de luto por la lamentable muerte de dicho actor, revelaron que enfrentaba una lastimosa enfermedad lo habría llevado a partir de este plano. Fue principalmente conocido por su papel en la producción ‘La que se avecina’.

El mundo del espectáculo está de luto. / Canva

Te puede interesar: ¿La actriz Ana Luisa Peluffo murió a los 96 años? Circula FALSO rumor en redes sociales: Esto opina su hijo

¿Qué actor de la serie ‘La que se avecina’ murió?

Se trata del querido actor Jimmy Shaw, quien perdió la vida a los 59 años, el pasado sábado 11 de octubre, según reportó su agencia de representación Mucho arte management. En redes sociales quedaron conmocionados por la noticia, dado que señalaron que el histrión se había ganado el corazón de muchos por su trabajo en el cine y la televisión latina.

Jimmy Shaw, actor de televisió, murió el pasado 11 de octubre. / IG: @misterjimmyshaw

Como era natural, usuarios no tardaron en reaccionar a la noticia de su muerte. Estos fueron algunos comentarios:



“Me siento muy mal, era un gran actor”,

“Sigo sin creerlo”,

“Descanse en paz”,

“Que injusta es la vida espero que donde estés seas feliz siempre te recordare cuando te veo en la que se avecina”

No te pierdas: Papás de Fede Dorcaz reaccionan a su asesinato: Está fue su última conversación ¿Cómo recuperaron su cuerpo?

¿De qué murió Jimmy Shaw, querido actor de televisión?

Asimismo, también reveló la agencia Mucho arte management que Jimmy Shaw murió a causa del cáncer de páncreas, tal como falleció el actor Héctor Arredondo. Cabe señalar que dicha enfermedad se la había diagnosticado hace tres años. Esto lo llevó a someterse a varios tratamientos, entre ellos distintas cirugías.

En 2023 fue operado en Barcelona, aunque el procedimiento no pudo concluirse por complicaciones médicas que surgieron durante la intervención. Aunque logró superar la enfermedad tras un tratamiento, en 2024 el cáncer reapareció y Shaw tuvo que ser operado de emergencia en Lisboa.

Jimmy Shaw enfrentó una dura lucha contra el cáncer de pancreas. / IG: @misterjimmyshaw

Luego, en septiembre pasado, Castaño, su amiga, confirmó que el actor, nuevamente, estaba convalenciente y pidió apoyo para reunir fondos y cubrir los gastos del tratamiento, pero no se pudo hacer más.

Ahora, Cristina publicó un enternecedor mensaje en redes sociales para despedir a su amigo y colega:

“Hoy se nos ha ido @misterjimmyshaw. Pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso”, escribió.

Cristina Castaño publicó un enternecedor mensaje en redes sociales para despedir a su amigo, Jimmy Shaw. / IG: @misterjimmyshaw

“Ayyyyy… My dear brother in law… Me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo… Vamos a tener que esperar para eso, pero… Todo llega, y todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después. Vuela muy alto, querido Jimmy…Y cuida de Frisco desde donde estés. Te necesito mucho ahora. Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no te lo quita nadie”. Cristina Castaño

Así lo dijo Cristina Castaño:

Mira: Fede Dorcaz: Tras su asesinato, un video de su novia Mariana Ávila, donde se despidió de él, se vuelve viral

¿Quién fue Jimmy Shaw y cuál fue su trayectoria?

Jimmy Shaw fue un actor estadounidense que desarrolló gran parte de su carrera en España, donde se ganó el cariño del público por su talento y carisma. Nacido en Los Ángeles en 1966, se formó como actor en Nueva York y participó en producciones estadounidenses como ‘Will & Grace’ y ‘Sensación de vivir’. No obstante, su papel como ‘Matthew’ en ‘La que se avecina’ es uno de los más recordados por el público.

A comienzos de los años 2000 se mudó a España, donde consolidó su carrera artística. Participó en reconocidas series como:



‘La que se avecina’

‘Cuéntame cómo pasó’,

‘Águila Roja’,

‘El tiempo entre costuras’,

‘El ministerio del tiempo’,

‘La fortuna’ y

‘30 monedas’

Esta lastimosa pérdida se suma la muerte de la Diana Keaton, querida y muy famosa actriz de ‘El padrino’. La industria del cine sigue de luto tras la confirmación de dichas noticias.