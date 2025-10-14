¿La actriz Ana Luisa Peluffo murió a los 96 años? Circula FALSO rumor en redes sociales: Esto opina su hijo

Ana Luisa Peluffo cumplió 96 años hace unos días; sin embargo, recientemente en las redes sociales corrió el rumor de que la legendaria actriz había fallecido. Su hijo Martín reaccionó ante esa noticia falsa: “Inevitablemente, en algún momento se nos va a ir mi mamá, como todos nos vamos a ir. Es algo que no podemos evitar. Será una noticia triste para todos, pero que no me la maten antes de tiempo. ¡No sean así!”.

¿Qué opina el hijo de la actriz Ana Luisa Peluffo, al rumor de la muerte de su madre?

Martín lo toma con humor, ya que es la cuarta o quinta vez que en redes se difunde esta noticia, pero aun así no le parece: “ Es muy común. A cada rato la matan. La verdad, no es nada agradable que inventen esas historias . Quienes lo ven piensan que son ciertas y me mandan el pésame”.

Expresó que las personas que le dan el pésame deberían confirmar la información: “La gente me dice: ‘Siento mucho lo de tu mamá’ y ‘Dios la tenga en la gloria’... Y qué necesidad. Antes de enviar pésames que se enteren de si es cierto o no, porque no es nada agradable que digan eso. Para mí es muy fuerte. Digo: ‘¿Me hacen un simulacro o qué?’ (ríe). Tienes que dar explicaciones y desmentir”.

La legendaria actriz fue la primera que se atrevió a realizar un desnudo en el cine mexicano, en La fuerza del deseo (1955), fue la imagen mítica de la Diana cazadora y conquistó con su belleza, sensualidad y elegancia.

Te puede interesar: ¿Adela Noriega murió a los 55 años por cáncer? Circula rumor en redes sociales con video hecho con IA

Ana Luisa Peluffo, rumor falso en redes sociales de su muerte / Archivo TVNotas, cortesía de la actriz y redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de la actriz Ana Luisa Peluffo?

Su hijo dejó claro que la famosa se encuentra en buenas condiciones: “Es un privilegio y una bendición. Ella está muy bien, con cosas propias de la edad. Cumplió 96 años, está en su casa, tranquila y muy cuidada . No hicimos nada, porque le dio gripa y a esta edad ya se les complica más. Está cansada y ya celebraremos después”.

Recién estuvo de viaje en Acapulco con la actriz Irma Dorantes: “ La pasaron muy bien. Ella es menor que mi mamá, pero siempre han sido muy amigas ”.

Ana Luisa, de acuerdo con lo comentado por su hijo, sigue activa a su edad:

Sale a caminar a su jardín. Le gusta nadar. En esta época, en que se empieza a poner más frío el clima, no lo hace, pero en verano sí. Le gusta ver muchas películas. La veo a gusto. Martín, hijo de Ana Luisa Peluffo

Sin embargo, sí hay un detalle que impide que su salud sea totalmente óptima: “Tiene un tema cardíaco, está con medicamento. Fuera de eso, es una persona sana, porque muchos años en su juventud hizo ejercicio y siempre estuvo muy activa. Incluso sube y baja las escaleras del segundo piso de la casa, a su recámara”.

Te puede interesar: ¿Danny Trejo murió a los 81 años? Así surgió el rumor falso de la muerte del actor de Machete

Ana Luisa Peluffo e irma Dorantes se van de vacaciones, revista / Archivo TVNotas, cortesía de la actriz y redes sociales

¿Quién cuida actualmente a la actriz Ana Luisa Peluffo?

Además de su hijo, la cuida una persona que está con ella 24 horas, una enfermera que tiene sus turnos. “Se le olvida una que otra cosa de repente. Recuerda mucho lo que hizo en el cine, platica mucho su época de nadadora, sus películas con diferentes actores, actrices y directores. Cuando trabajó en Italia, Inglaterra, Argentina y en muchos países. Siempre cuenta sus anécdotas”.

La diva de la Época de oro del cine mexicano ha tenido una vida maravillosa: “En esta etapa quiere descansar y estar tranquila, después de todo el ajetreo y tantos años que trabajó. A veces me exigen que haga entrevistas. Muchos periodistas se molestan, pero ella no tiene ninguna obligación. Hay que respetar su decisión. Quiere estar tranquila”.

A pesar del paso de los años, no pierde su esencia y el glamour que siempre la caracterizaron. Además, Martín asegura que es una excelente madre: “Siempre se arregla. Es muy coqueta. Ha sido una gran mamá. Por su carrera, siempre tuvo mucho trabajo. Ya con la edad estuvimos más cerca, pero siempre hemos tenido una bonita relación”, concluyó.

Mira: Hermana de Adela Noriega reapareció con fotografía junto a la actriz tras rumor sobre su muerte

Ana Luisa Peluffo y su hijo, revista / Archivo TVNotas, cortesía de la actriz y redes sociales

¿Quién es Ana Luisa Peluffo y cuál es su trayectoria?

Nació el 9 de octubre de 1929 en Querétaro.

En 1948 hizo su primera aparición en cine, con el ballet acuático en la película Tarzán y las sirenas .

. Hizo más de 300 películas en México, América Latina y Europa como: La Diana cazadora (1957), Pedro Navaja (1984) y Cartas a Elena (2011).

(1957), (1984) y (2011). En televisión la vimos en: Juana Iris (1985), Marimar (1994) y Contra viento y marea (2005), entre otras.

(1985), (1994) y (2005), entre otras. Estuvo en numerosas de obras de teatro y presentaciones en centros nocturnos.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: ¿Eduardo Manzano no murió? Su hijo aclara rumores y comparte emotivo mensaje en redes "¡Geniaaal!”