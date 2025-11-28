Muere icónico actor de Clase 406 y La fea más bella; tenía 49 años, se fue tras una fuerte lucha vs el cáncer

Se apagó la luz de un reconocido actor que conquistó México con “Clase 406” y “La fea más bella”. A los 49 años, su familia confirmó su muerte. La comunidad artística, sus fans y colegas están de luto por quien se alejó de los foros para concentrarse en su salud y nunca dejó de agradecer el apoyo.

Él fue el actor que dejó inconclusa una telenovela tras su muerte / Canva

¿Quién fue Conrado Osorio, reconocido actor de “Clase 406” y “La fea más Bella”, y por qué es tan recordado en México?

Conrado Osorio fue un actor colombiano (nacido en Ecuador y consolidado profesionalmente en Colombia) que dejó huella en telenovelas mexicanas y producciones internacionales. Su nombre se volvió familiar para el público en México gracias a su paso por “Clase 406” y “La fea más bella”, dos títulos que hoy resuenan con fuerza entre quienes crecieron viéndolo en pantalla. En 1999, se mudó a México en busca de nuevas oportunidades, y esa decisión marcó su camino en la industria.

Su debut en la televisión mexicana llegó con “Clase 406”, la exitosa producción juvenil que impulsó a decenas de talentos hacia el primer plano. Después vinieron



“Amarte es mi pecado”

“La fea más bella”

“Pasión”

“En nombre del amor”,

y proyectos de alto impacto como “La Viuda Negra” y “La Reina del Sur”, donde su presencia reforzó el sello de actor versátil y disciplinado. Entre México, Colombia y otras plazas, Conrado construyó una trayectoria que lo convirtió en un referente de casting para personajes intensos y con matices.

Actor de ‘Clase 406’ y ‘La fea más bella’

¿Cuál fue la causa de muerte de Conrado Osorio y qué revelaron sus familiares sobre el fallecimiento del actor colombiano?

La noticia de la muerte de Conrado Osorio se hizo pública el 27 de noviembre gracias al mensaje que su hermano el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, compartió en Instagram. En él, además de expresar su dolor, dejó claro el lazo tan cercano que los unía.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje” Jhon Jairo Osorio

Hermano del actor Conrado Osorio

En una segunda publicación, agregó: “Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”.

Sin embargo, el periodista no especificó las causas exactas del deceso. Aún así sus seguidores y medios comenzaron inmediatamente a recordar que desde 2023 el actor venía luchando contra un cáncer de colon, padecimiento del cual él mismo había hablado abiertamente.

¿Conrado Osorio habló de su cáncer antes de morir? Esto reveló sobre su estado de salud y tratamientos contra la enfermedad

Durante mayo de 2025, Conrado Osorio publicó un video en el que detalló cómo había sido su lucha contra el cáncer de colon diagnosticado en 2023, compartiendo abiertamente las dificultades de su tratamiento.

Conrado Osorio “No han sido días fáciles estas dos semanas, ya que tuve conjuntamente la quimioterapia con la radioterapia. Fue muy duro, muy pesado, sobre todo por el desorden estomacal que es lo que más se altera”

En esa misma actualización, el actor expresó su fortaleza espiritual ante la situación: “Yo le pido a Dios todos los días paciencia primero y fortaleza: Dios te da fortaleza para aguantar lo que sea”.

El intérprete también informó que su cáncer había hecho metástasis, situación que complicó aún más su cuadro clínico. De hecho, apenas un mes antes de su muerte, el 26 de octubre, pasó su cumpleaños número 49 hospitalizado en una clínica de Medellín, acompañado de sus seres queridos.

El actor también había contado en septiembre que llevaba 19 meses luchando contra el cáncer, enfrentándose no solo a los efectos físicos de la enfermedad, sino a retrasos administrativos que pospusieron algunos de sus tratamientos, incluida la radioterapia destinada a frenar la metástasis localizada en el cuello.

Antes y después del actor Conrado Osorio:

¿Cómo fueron los últimos meses de vida de Conrado Osorio y qué se sabe de su hospitalización en Medellín?

Los últimos meses del actor estuvieron marcados por un deterioro progresivo de su salud, pero también por una impresionante cercanía con su público. A través de redes sociales, Conrado compartía videos donde relataba paso a paso cómo avanzaba su tratamiento, manteniendo una actitud positiva aun en los momentos más difíciles.

Su última aparición pública fue precisamente durante su cumpleaños 49, celebrado en un hospital de Medellín. A pesar de la situación, se mostró rodeado de familia, sonrisas y palabras de agradecimiento. Para muchos seguidores, ese video fue un reflejo de la resiliencia que siempre caracterizó al actor.

Conrado Osorio

En esa fecha compartió un mensaje que hoy cobra un doloroso significado: “En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIAS por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad”.

Aunque él mismo había indicado que seguía en tratamiento, el tiempo entre su última publicación y la confirmación de su muerte fue breve, lo que generó aún más impacto entre quienes creían que su condición podría mejorar.